Sokak sokak gezerek 70 yıllık kalaycılık mesleğini sürdürüyor

Tekirdağ Malkar'da çocukken kalaycılığa başlayan 78 yaşındaki Bekir Aktaş, mesleğini 70 yılı aşkın süredir devam ettiriyor.

Sokak sokak gezerek mesleğini sürdürüyor

Bekir Aktaş, iş azlığına rağmen ekmek parasını çıkarmak için dükkanından çıkıp mahalle ve köylere gidiyor, mesleğini sokak sokak gezerek sürdürüyor.

Aktaş'a zaman zaman oğlu Kenan Aktaş da yardım ediyor.

"Kalaycılık beceri isteyen, meşakkatli bir iş"

Kalaycı ustası Bekir Aktaş çelik, teflon ve alüminyum tencerelerin, kapların piyasaya çıkmasıyla birlikte bakıra ilginin azaldığını, bunun da kalaycılık mesleğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Kalaycılığın beceri isteyen, meşakkatli bir iş olduğunu belirten Aktaş, bölgede kendisi dışında bu işi yapan kalmadığını, yılların mesleği olan kalaycılığın bölgedeki son temsilcisi olduğunu ifade etti.

"En iyisi bakırdır, bakır kaptan şaşmayın"

Kalaycı Aktaş, sağlıklı ve lezzetli yemekler pişmesi dolayısıyla hala bakır kap kullanan müşterilerinin olduğunu anlattı.

"Hiçbir kapta bakır kapta pişen yemeğin tadı, lezzeti yoktur. Alüminyum, çelik bunlar yaramaz. En iyisi bakırdır, bakır kaptan şaşmayın."

"6 yaşından beri bu işi yapıyorum"

İşini büyük bir özveriye yaptığını söyleyen Aktaş, "6 yaşından beri bu işi yapıyorum. İşçiliğim temizdir, hile hurda yoktur" dedi.

Bekir Aktaş, kendine getirilen bakır kabı önce temizliyor, ardından kumluyor. Yamuk yerlerini düzlüyor, pudralama ve son temizlikle kalaylama işlemini bitiriyor.

"Bakır kapların yılda bir kez kalaylanması lazım"

Evindeki kapları Bekir Aktaş'a kalaylattıran İsmet Çekiç, "Evlerimizde bulunan bakır kapların senede bir sefer kalaylanması lazım. Bu meslek de yok olmaya yüz tutmuş. Bekir amca mesleğin tek temsilcisi kaldı. Ondan başka bu işi yapan da yok. Meslek artık bitmiş. Evlerdeki kaplarımızın yılda bir kez kalaylanması lazım. Çelik tenceredir, bilmem nedir. Bunların tadı bakır kabın da yapılan yemeğin tadına benzemez" dedi.

Kaynak: AA