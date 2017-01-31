Sokak köpeğini montuyla ısıttı

Giresun Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu kentte, ısınmaları için gece boyunca hayvanların üzerine battaniye serdi, aç kalmamaları için yem bıraktı.

Bu sırada bir apartmanın önündeki köpeği gören işçilerden Kalpakçıoğlu, battaniyelerinin bitmesi üzerine hayvanı, üzerine montunu örterek ısıtmaya çalıştı.

Kalpakçıoğlu, davranışı dolayısıyla Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından takdirname ve altınla ödüllendirildi.

Bülent Kalpakçıoğlu, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'da 4 gündür yoğun kar yağışı olduğuna dikkati çekti.

Aksu'nun talimatıyla sokak hayvanlarının yem, su, barınma gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren Kalpakçıoğlu, "Bunları yaparken köpeğin üzerine mont örtmem tesadüf oldu. Battaniyelerimiz bitmişti, köpek de titriyordu. Titrediği için de mecbur üzerimdeki montu çıkarıp koymak zorunda kaldım." dedi.

Kalpakçıoğlu, "Akşam evimize gittiğimizde nasıl ısınıyorsak, onların da sıcaklığa ihtiyaçları var. Ben de o düşünceler içinde montumu çıkarıp üzerine örttüm." diye konuştu.

Herkesten bu konuda duyarlı olmasını isteyen Kalpakçıoğlu, "Onlar da canlı, onların da yemeye, içmeye ihtiyacı var, onlar da üşüyor, bizim gibiler. Bir daha olsa yine aynı hareketi yaparım." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Aksu ise sokak hayvanlarının kış günlerinde üşümemelerini ve barınmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Kalpakçıoğlu'nu tebrik eden Aksu, "Akşam gurur duyacağımız olaya da şahit olduk. Bülent arkadaşımız o çalışma esnasında battaniye yeterli olmadığında, bu sefer bir köpek açıkta kalmasın diye montunu üzerine kapatarak, gerçekten bir insanlık dersi vermiştir." dedi. AA