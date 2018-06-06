Sokak kedilerine evlerini ve gönüllerini açtılar

74 yaşındaki Murat Gümüşçeyrek ve 65 yaşındaki Hatice Gümüşçeyrek çifti, yaklaşık 8 yıl önce çöp konteynerinin yanına karton kutu içerisine bırakılmış kedi yavrularını fark etti. Daha sonra bu yavruları sahiplenen çift, "Tekir", "Kaşmir" ve "Sütbeyaz" isimlerini verdikleri yavruları özenle büyüttü.

Çiftin hayvan sevgisi ise o kedilerle kalmadı.

Çift şimdi, müstakil evlerinin bulunduğu sokakta günün belirli saatlerinde sokak kedilerini ve 2 köpeği besliyor. Yaşlı çift, kediler için kasaptan tavuk eti ve ciğer alıyor. Beslenme saatleri geldiğinde ise kediler kapının önünde toplanmaya başlıyor.

Murat Gümüşçeyrek, yavru kedilere baktıktan sonra yavruların onlardan ayrılmadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Bu arada sokak kedilerine de bakıyoruz. Onlara da evimizin önünde yiyecek ve su veriyoruz. Bunlar ilk başlarda 10 civarındaydı, sonra 30 kadar oldular."

Kediler aç kalırsa yemek yiyemiyorlar

Sahiplendikleri kedilere çok alıştıklarını, onların adeta evlerinin birer parçası olduklarını anlatan Gümüşçeyrek, şöyle devam etti:

"Evimizde diyelim ki kedilerimizden biri benim oturduğum yerde uyuyor, onu rahatsız etmemek için başka yere otururum. Biz bütün bunları Allah rızası için yapıyoruz. Bu şekilde mutlu oluyoruz. Eğer kediler aç kalırsa biz de yemek yiyemiyoruz, boğazımızdan geçmiyor. Biz bu hayvanları beslediğimiz için Allah bize o kadar yardım ediyor ki yokluk göstermiyor. Her işimiz rast gidiyor."

Ayrıca yaşlı çift, sokaktaki kedilerin soğuk havalarda üşümemesi için evinin önüne birkaç barınak yaptırdı. Murat Gümüşçeyrek, herkesin kendileri gibi kapılarının önüne birer kap yemek ve su koyması halinde şehirde aç ve susuz hayvan kalmayacağını da vurguladı.

"Hastalığımı unutturuyorlar"

Hatice Gümüşçeyrek ise geçen yıl hastalandığını, bu süreçte kedilerle ilgilenmenin kendisine iyi geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sokaktan aldığımız yavru kedileri uzun süre ellerimle besledim, büyüttüm. Onlara çok alıştım. Kanser hastalığım vardı, bunlarla ilgilenmek bana iyi geliyor. Hastalığımı unutturuyorlar. Bizim bu şekilde kedilere baktığımızı bilenler kapımızın önüne yavru kedileri bırakıyor. Biz onları da alıp besleyip büyütüyoruz."

Kaynak: AA