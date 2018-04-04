Sokak hayvanlarına müzikli terapi

Taşkısığı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 10 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan bakımevinde "Tehlikeli köpekler", "Bulaşıcı hastalıklı köpekler" ve "Anneli yavrulu köpekler" bölümlerinden oluşan müşahede alanları yer alıyor.

Yaklaşık 500 sokak hayvanı kapasiteli bakımevinde, hayvanlara belli zamanlarda rahatlamaları amacıyla müzik dinletiliyor.

Ayrıca barınağın idari binası içerisindeki ameliyathanelerde kısırlaştırma, aşılama, küpeleme, yaralı hayvanlara müdahale, tedavi ve cerrahi işlem yapılabiliyor. Öte yandan 2014 yılında faaliyete geçen bakımevinden şu ana kadar bin 193 hayvan sahiplendirildi.

"24 saat hizmetteyiz"

Bakımevinin alanını Orman Müdürlüğü'nden tahsis ettiklerini ve çalışmalar kapsamında hayvanseverlerle iş birliği içerisinde olduklarını aktaran Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, 500 kapasiteli barınakta ortalama 300-350 hayvanın bulunduğunu kaydetti.

Bakımevinde, bir veteriner, 13 personel ve 3 nakil aracıyla hizmet etmeye çalıştıklarını vurgulayan Sezer, "Acil vakalara müdahale eden tek birimiz. 24 saat hizmetteyiz. Kısırlaştırma çalışmalarının dışında sahiplendirme çalışmaları da yapıyoruz" dedi.

"Tasavvuf müziği tedavi sürecinde de yardımcı"

Bakımevinin veteriner hekimi Remzi İzi de 3 yıldır burada görev yaptığını ve sokak hayvanlarıyla ilgili tüm çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

İzi, tedavisi biten hayvanları da kendi doğal ortamına bıraktıklarını ifade etti.

"Ayda ortalama 50-60 sahiplendirme yapılıyor. Ayrıca barınakta hayvanlarımıza genel olarak farklı müzikler dinlettik fakat tasavvuf müziği daha rahatlatıcı olduğu için köpeklerde havlama isteğini daha da azalttığını gördük. Daha rahat tavırlar içinde olduklarını gördük. Tasavvuf müziği hayvanlarda tedavi ve ruh dinlenmesine takviye oluyor."

"Uygulamadan memnunuz"

Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'nden üç yavru köpek sahiplenen ve Akyazı ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Kan da köpeği öldükten sonra alıp yetiştirmek üzere barınaktan köpek aldığını söyledi.

Kaynak: AA