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Sokak hayvanları için otomobilini satıyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Fırat Sert, sokak hayvanları için hazırladığı projeye kaynak bulmak için otomobilini satıyor.

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Sokak hayvanları için otomobilini satıyor

Aydın Sokak Hayvanları Derneği üyesi Fırat Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarına bakmaya çalıştığını söyledi.

Hayvanlara daha iyi şartlarda bakmak istediğini anlatan Sert, bu amaçla "Pati Kasabası" ismiyle proje hazırladığını anlattı.

Sert, projeye maddi kaynak sağlamak amacıyla 12 bin lira değerindeki otomobilini satışa çıkardığını bildirdi.

Otomobilin camlarına "Sokak hayvanları için satılıktır" yazan Sert, projeyi hayata geçirmek için gerekirse evini dahi satacağını kaydetti.

Daha önce bazı sokak hayvanlarının tedavisi için cep telefonu ve bilgisayarını sattığını dile getiren Sert, "Pati kasabasını 20 dönümde kurmayı hedefliyorum. 10 dönümü köpeklere, 10 dönümü kedilere ayrılacak. Bu alanlarda hayvanlar için havuzlar, kulübeler olacak. Kediler ağaçlara çıkabilecek, rahatça, özgürce dolaşabilecek. İnsanlar için de kafeterya olacak." dedi.

Sert, projeye destek sağlamaları için belediyelerle de görüştüğünü sözlerine ekledi.

Etiketler: sokak hayvanları, aydın
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