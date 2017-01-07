Sokak hayvanları için kar kış demeden 100 kilometre yol

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan ev hanımı Saime Hız (43) ile emekli eşi İzzet Hız (51) ve kızları Handan Hız, 2 yıldır haftanın 3 günü 100 kilometre yol kat ederek Çubuk ilçesinde barınakta kalan hayvanların bakımını yapıyor.

Saime Hız yaptığı açıklamada, Çubuk ilçesindeki barınağa ilk olarak iki yıl önce bir arkadaşı vasıtasıyla geldiğini, o günden itibaren haftada en az 3 gün ilçeye gelerek hayvanları beslediğini söyledi.

Hayvan sevgisinin, küçük yaşlarda mahallelerindeki bir sokak hayvanına insanlar tarafından yapılan işkenceyi gördükten sonra arttığını dile getiren Hız, mahallelerindeki sokak hayvanlarının ardından Çubuk ilçesinde hayvanların bakımı, iyileştirilmesi ve aşısının yapılması gibi konularda Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile çaba gösterdiğini belirtti.

Kar kış demeden 100 kilometre yol kat ederek sahipsiz hayvanları beslemek için Çubuk'a geldiğini kaydeden Hız, şöyle konuştu:

"Bu hayvanları bir gördüm bir daha bırakamadım. Barınakta çok sayıda köpek bulunuyor ve karda yiyecek içecek bulamıyorlar. Hayvanların hepsi insanlar tarafından terk edildi. Önce ev ortamına alıştırarak sevgi gösteriyorlar, ardından sokaklara terk ediyorlar. Biz de bu zor şartlarda bu yavrucakları beslemeye çalışıyoruz. Haftada 3 kez buraya geliyoruz ve beraberimizdeki yiyecekleri, suları bırakıyoruz. Fırınlardan bayat ekmek alıyorum. Hayvansever arkadaşlarımın da desteğiyle aldığım kuru mamaları veriyorum. Aracımızın aldığı kadar yem, ekmek ve suyu buraya getiriyoruz."

Birçok vatandaş tarafından "Bu karda kışta ne işin var?" şeklinde eleştirildiğine değinen Hız, barınakta yüzlerce hayvanın bulunduğunu, birkaç kez yemlemeyle hayvanların bakımının olamayacağını, herkesin destek vermesi gerektiğini anlattı.

"Beni eleştiriyorlar ama ben gelmezsem bu hayvanlar ya açlıktan ya donarak ölecekler ya da birbirlerine zarar verecekler. Nasıl duyarsız kalınır ki bunlara karşı." diyen Hız, tüm vatandaşlara evlerinin önüne bir kap su ve yemek bırakması tavsiyesinde bulundu.

Amaç hayvanların aç kalmaması

Kendisinin de anne ve babası gibi hayvanları çok sevdiğini anlatan Handan Hız da hayvanların bakımını yapmak için anne ve babasıyla barınağa geldiğini anlattı.

Hız, "Elimizden geldiğince hayvanlara bakmaya çalışıyoruz. Oturduğumuz mahallede de hayvanlara bakıyoruz. Kar yağışı var ve inanılmaz derecede soğuk. Ama buna rağmen tek istediğimiz hayvanların aç kalmaması." ifadesini kullandı.

Emekli maaşı ile sokak hayvanlarının aç kalmaması için çaba sarf ettiklerini belirten İzzet Hız ise kar yağışının olduğu zamanlarda barınağa gelmenin güç olduğunu ancak buna rağmen haftanın 3 günü barınağa geldiklerini vurguladı.