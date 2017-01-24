  • 24 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.753
    EURO 4.036
  • BIST 83072.3
    ALTIN 146.404
Buradasınız : » » Soğuktan 'polarlı yağmurluk' ile korunuyorlar

Soğuktan 'polarlı yağmurluk' ile korunuyorlar

Bitlis'te hayvanseverler, barınaktaki köpekleri soğuk hava ve yağıştan korumak amacıyla içi polarlı yağmurluk giydiriyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Soğuktan polarlı yağmurluk ile korunuyorlar

Bitlis'te hayvanseverler, barınaktaki köpekleri soğuk hava ve yağıştan korumak amacıyla içi polarlı yağmurluk giydiriyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki dondurucu soğuk, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Bitlis Belediyesi ve hayırseverlerce kent merkezinde yaptırılan barınakta kalan yaklaşık 100 köpeğin bakımı, gönüllülerce yapılıyor.

Aralarında Dalmaçya köpeği ve Sibirya kurdunun da bulunduğu köpeklerin mamaları ve içi polarlı yağmurlukları hayvanseverlerce temin ediliyor.

Bakımevinde görevli Veteriner Hekim Dilan Hisar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları dondurucu soğuktan korumak için içi polarlı yağmurluk giydirdiklerini söyledi.

Bitlis'te özellikle gecelerin çok soğuk olduğunu anlatan Hisar, şöyle konuştu:

"Hayvanların soğuk havadan korunması lazım. Bazen kulübeler yetersiz kalıyor. Böyle durumlarda köpeklerin üzerini battaniye ile örtüyoruz ya da yağmurluk giydiriyoruz. Vatandaşlardan ricam, soğuktan etkilenen hayvanları buraya getirsinler. Burada konteynerlerimiz var. Soğuk olduğunda hayvanlarımızı konteynere almaya çalışıyoruz. Personelimiz kulübelerin önündeki karları temizliyor, hayvanların sularını ve yemlerini veriyor." AA

Etiketler: polarlı yağmurluk, hayvanseverler, Bitlis, barınaktaki köpekler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER