Soğuktan 'polarlı yağmurluk' ile korunuyorlar

Bitlis'te hayvanseverler, barınaktaki köpekleri soğuk hava ve yağıştan korumak amacıyla içi polarlı yağmurluk giydiriyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki dondurucu soğuk, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Bitlis Belediyesi ve hayırseverlerce kent merkezinde yaptırılan barınakta kalan yaklaşık 100 köpeğin bakımı, gönüllülerce yapılıyor.

Aralarında Dalmaçya köpeği ve Sibirya kurdunun da bulunduğu köpeklerin mamaları ve içi polarlı yağmurlukları hayvanseverlerce temin ediliyor.

Bakımevinde görevli Veteriner Hekim Dilan Hisar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları dondurucu soğuktan korumak için içi polarlı yağmurluk giydirdiklerini söyledi.

Bitlis'te özellikle gecelerin çok soğuk olduğunu anlatan Hisar, şöyle konuştu:

"Hayvanların soğuk havadan korunması lazım. Bazen kulübeler yetersiz kalıyor. Böyle durumlarda köpeklerin üzerini battaniye ile örtüyoruz ya da yağmurluk giydiriyoruz. Vatandaşlardan ricam, soğuktan etkilenen hayvanları buraya getirsinler. Burada konteynerlerimiz var. Soğuk olduğunda hayvanlarımızı konteynere almaya çalışıyoruz. Personelimiz kulübelerin önündeki karları temizliyor, hayvanların sularını ve yemlerini veriyor." AA