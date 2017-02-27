  • 27 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Soğuk havadan hayvanları 'kardan set' ile koruyorlar

Muş'ta besiciler, dışarıda yem verdikleri hayvanlarını soğuk havanın etkisinden kardan yaptıkları setle koruyor.

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Soğuk havadan hayvanları kardan set ile koruyorlar

Muş'ta besiciler, dışarıda yem verdikleri hayvanlarını fırtına ve soğuk havanın etkisinden korumak için "kardan set" yaptı.

İl merkezine bağlı Yedipınar köyünde besiciler, otlattıkları hayvanlarını soğuktan kardan yaptıkları setle koruyor.

Besici Veysel Akdeniz, Muş'ta kış aylarının çok soğuk geçtiğini söyledi.

Kışın dışarıda ot ve saman verdikleri hayvanların, özellikle de gebe koyunların soğuktan etkilendiğini anlatan Akdeniz, "Kardan set yaparak, hayvanlarımızı rüzgar ve soğuktan korumaya çalışıyoruz. Setlerin arasında hayvanlarımıza yem veriyoruz." diye konuştu.

Eyüp Akdeniz ise olumsuz hava şartları nedeniyle hayvanları uzun süre dışarıda bekletemediklerini vurguladı.

Sabah ve öğleden sonra birer saat hayvanlara dışarıda yem verdiklerini belirten Akdeniz, "Hayvanlar için yaptığımız setler 20 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde." dedi. AA

Etiketler: soğuk hava, Muş, kardan set, Fırtına, besiciler
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