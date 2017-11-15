Soğanlı Botanik Parkı hazan renklerine büründü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve her mevsim binlerce kişinin ziyaret ettiği 400 bin metrekarelik Soğanlı Botanik Parkı, sonbaharda büründüğü renklerle büyülüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 1998 yılında kente bol oksijen sağlamak, ova ile şehri doğal yaşam kültürünün zengin örnekleriyle birleştirmek için kurulan park, sonbaharda ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Bünyesinde 150 türde 8 ağaç, 76 türde 100 bin çalı ve 20 türde 50 bin yer örtücü bulunduran doğa parkı, Japon, İngiliz ve Fransız bahçelerine de ev sahipliği yapıyor.

Aynı zamanda birinci derece sit alanı olan park, her mevsim binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Sonbaharın gelmesiyle yeşil, sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarını yansıtan Soğanlı Botanik Parkı'nın drone ile çekilen görüntüleri, izleyenleri büyülüyor.

Kaynak: AA