Snowboard'a Karadenizli rakip: 'Lazboard'

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda bu yıl Petranboard Kayak Şenliği'nin onuncusu düzenlendi.

İkizdere Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Meşeköy Muhtarlığınca 2200 rakımlı Petran Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe, yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

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Renkli görüntülere sahne olan şenlikte katılımcılar, yörede "petranboard" ya da "lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura geldi. Önce deneme yapan vatandaşlar, ardından kaymanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar ise dengelerini sağlayamayarak düştü.

Yerli ve yabancı turistlerin mangal yakıp horon oynayarak karın tadını çıkardığı şenlikte, bazı vatandaşlar da naylon poşetlerle kaymaya çalıştı.