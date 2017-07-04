SMA hastası bebekleri için yardım bekliyorlar

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir çocuğunu Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığından kaybeden engelli çift, aynı hastalığın pençesine düşen 5 aylık bebekleri Esma'nın ilaçlarını temin edebilmek için yardım bekliyor.

Alınan bilgiye göre, işitme ve bedensel engelli Yılmaz ve Fatma Bozan çifti, ilk çocuklarını bir yaşına varmadan SMA hastalığından kaybetti.

İkinci çocukları Furkan'ın sağlıklı doğmasıyla evlat acıları bir nebze olsun dinen engelli çift, üçüncü çocukları 5 aylık Esma'ya da SMA teşhisi konulunca ikinci kez yıkıldı.

"Daha kötü olmadan bir an önce ilaçları temin etmeliyiz"

Esma bebeğin dedesi Ahmet Bozan, oğlunun ve gelininin ilaç temini konusundaki çaresiz bekleyişi karşısında çok üzüldüklerini ifade etti.

Esma için önerilen ilaçları alacak maddi imkanları bulunmadığını vurgulayan Bozan, çocuklarının üç ayda bir aldıkları engelli maaşıyla geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Bozan, kısa süre önce Kahta Devlet Hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a da sorunlarını ilettiklerini ifade ederek, "Bakanımız 'Bu tür hastalar için çok üzüntü duyduklarını, ilaçların temini için çalışma yaptıklarını' söyledi. Ancak torunum bu amansız hastalıkla pençeleşiyor. Onun bu hali hepimizi derinden sarsıyor. Devletten tek isteğimiz minik hastamız daha kötü olmadan bir an önce ilaçlarının temin edilmesi." diye konuştu.