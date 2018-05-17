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Sivas'ta "Ay yıldız" şeklinde cami inşa ediliyor

Sivas'ta yapımına geçen yıl başlanan ve 'ay yıldız' şeklindeki mimarisiyle dikkat çeken caminin inşaatı devam ediyor.

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Sivasta &quot;Ay yıldız&quot; şeklinde cami inşa ediliyor

Belediye ve hayırsever vatandaşların yapımını üstlendiği 7 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu 'ay-yıldız' şeklindeki caminin inşasına geçen yıl eylül ayında başlanmıştı.

Yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği caminin yıl sonunda ibadete açılması hedefleniyor.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,  kentte cenaze namazlarının genellikle şehir merkezinde bulunan tarihi Ulu Cami'de kılındığını, öğle ve ikindi vakitlerinde cenaze namazları olduğu için şehir içi trafiğinin ciddi şekilde olumsuz etkilendiğini belirtti.

Bu sorunu çözmek için Yukarı Tekke mezarlık alanında yeni bir cami yapma kararı alındığını ifade eden Aydın, camide kapalı alanda aynı anda 3 bin 500 kişinin namaz kılabileceğini, açık alanla beraber bu sayının 8 bin 500 kişiye kadar çıkabileceğini söyledi.

"Ay-yıldızlı formda yapılmış ilk proje"

Caminin mimarisiyle de dikkati çektiğine işaret eden Başkan Aydın, şunları söyledi:

"Farklı bir form olsun istedik. Üstten projeye bakıldığı zaman ay yıldızı, bayrağımızı yansıtan bir form, projede benimsendi. İnşaat çalışmalarına kasım ayı gibi başlamıştık ve inşallah bu yıl içerisinde de tamamlamayı hedefliyoruz. Kaba inşaatı tamamlanma aşamasında, ince işlerin de siparişleri verildi. Sivas için güzel bir proje, güzel bir hizmet olduğu kanaatindeyiz. İnşallah tamamlandığı zaman şehrimizin önemli bir ihtiyacını da bu projede karşılamış olacağız. Ay-yıldızlı formda yapılan bir cami Türkiye'de de yok, dünyada da yok, bu anlamda ilk. Bu proje ay yıldızlı formda yapılmış ilk proje."

Kaynak: AA

Etiketler: Yukarı Tekke, Sivas, camii inşaatı, cami, ay yıldız
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