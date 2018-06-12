Sivaslı çocuklardan örnek davranış

Ulaş Merkez Camii İmamı Bilal Başer, camiye girdiğinde minberin yanında 10 lira ve bir not kağıdı buldu.

Kağıtta, "Biz yolda para bulduk, haram olduğu için size bırakmak istedik" notunu gören Başer, notun altında isimleri yazan 11 yaşındaki Esmanur ve 7 yaşındaki kardeşi Bedirhan Özkan ile arkadaşları 10 yaşındaki Bengisu Göçgün'e ulaştı.

Başer, çocukların bu örnek davranışı karşısında çok duygulandığını söyledi.

Kaymakam, çocukları makamında ağırladı

Başer, durumu Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'la paylaştı.

Yılmaz, dürüstlük örneği gösteren ve makamında ağırladığı çocuklara teşekkür ederek, "Örnek davranışta bulunduğunuz için sizleri tebrik ediyorum, duygulandım. Biz de bu arkadaşları görelim tanıyalım istedik" dedi.

"Bu davranışınızı sosyal medyada paylaşınca olumlu dönüşler aldık. Bilal Başer hocamız konuyu bizimle paylaşınca gayet güzel ve örnek davranış olduğunu düşündüm. Sizlerin yaptığı davranışları ödüllendirmek istedik ve umarım bu davranışınız büyüklere dahi örnek olur. Bulduğunuz parayı öncelikle sahibine ulaştırmak gerekiyor, bulamıyorsanız sizin yaptığınız gibi hayır işinde kullanılmak üzere camiye veya güvenilir bir yere teslim edebilirsiniz. Yaptığınız davranış çok güzel, sizler gibi dürüst bireyler yetiştirdikleri için ailelerinize çok teşekkür ediyorum."

"Caminin güvenilir bir yer olduğunu düşündüğümüz için oraya bırakmak istedik"

Buldukları parayı camiye bırakan çocuklardan Esmanur Özkan, "Bengisu arkadaşımız 'bulduğumuz parayı camiye bırakalım' demişti. Caminin güvenilir bir yer olduğunu düşündüğümüz için oraya bırakmak istedik. Normalde parayı bırakmak istediğimizde kimse yoktu. Biz de parayı bıraktık, yanına da not yazdık" dedi.

Bengisu Göçgün de, bulunan parayı kullanmanın haram olduğunu, bu sebeple camiye bıraktıklarını söyledi.

Kaymakam Yılmaz, çocuklara hediyeler verdi.

Kaynak: AA