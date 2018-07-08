Sırtındaki yüklerle kemençe çalıyor

Bir süre önce memleketi Giresun Görele'ye giden kemençe sanatçısı Hayati Daştan, kemençesini alarak ormanlığa girdi.

Sırtındaki yükle hem kemençe çaldı hem türkü söyledi

Bazı ağaçları budayan Daştan, sırtına yüklediği dal parçalarıyla kemençe çalmaya başladı. Sırtındaki yükle hem kemençe çalan hem türkü söyleyen Daştan ayaklarıyla da ritim tuttu.

"Sırtımdaki yükün önemi yok, kemençesiz olmaz"

Sosyal medyada paylaşılan bu anlar kısa sürede tıklanma rekorları kırdı.

Görüntüleri sosyal medya hesabına yükleyen Daştan açıklama kısmında, "Sırtımdaki yükün önemi yok, kemençesiz olmaz ağaar ağaar" notunu paylaştı.

Kaynak: İHA