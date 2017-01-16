Şırnak'ta 'Anne Oteli' binlerce anneye kucak açtı

Sağlık Bakanlığınca Şırnak Devlet Hastanesi bünyesinde 2014 yılında 4 yataklı olarak kurulan ve zamanla yatak sayısı 10'a çıkarılan "Anne Oteli", amacı doğrultusunda kış mevsiminde kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu ulaşım sıkıntısı yaşayan anne adaylarının imdadına yetişiyor.

Doğumdan kısa süre önce evlerinden alınan ve burada müşahede altında tutulan kadınlar, doğumlarını risksiz şekilde yapma imkanına kavuşuyor.

Şimdiye kadar 4 bin 217 kadının yararlandığı otelde, yeni doğum yapan ancak bebeğinin tedavi olması gereken anneler de konaklıyor.

"5 yıldızlı otel konforuna sahip"

Şırnak Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi Birim Sorumlusu Sebahat Konuk, yaptığı açıklamada, çevre ilçe ve köylerden gelen anne adaylarını "Anne Oteli"nde ağırladıklarını söyledi.

"Şu an Şırnak Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan birimimiz 5 yıldızlı otel konforuna sahiptir. 10 yatağımız mevcut. Birimimizde annelerin dinlenebileceği salonumuz, televizyon, banyo ve her türlü imkan var. Annelerimize burada son derece rahat bir imkan sunuluyor." diyen Konuk, birimde çetin kış şartlarında özellikle Beytüşşebap, Silopi ve Uludere ilçelerinden sevk edilen anne ve bebekleri için rahat bir ortam sağlandığını aktardı.

Sebahat Konuk, Şırnak'ın coğrafi konumu nedeniyle, özellikle çevre ilçe ve köylerdeki anne adaylarını bu birimde ağırlamak istediklerini de sözlerine ekledi.