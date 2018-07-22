Şirince yılda ortalama 1,5 milyon ziyaretçi ağırlıyor

Geçmişi milattan sonra 5. yüzyıla dayanan Şirince'de yaşayan halkın buradaki güzelliklerin bilinmemesi için köylerine "Çirkince" adını verdiği rivayet ediliyor. Bir zamanlar bin 800 hanenin yaşadığı köyün nüfusu Kurtuluş Savaşı yıllarında bir hayli azaldı. Köye, 1924'ten sonra mübadeleyle Yunanistan'dan gelen Türkler yerleştirildi.

Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası Limanı'na yakınlığı nedeniyle zaman zaman yabancı turistlerin ziyaret ettiği Şirince çok fazla ön plana çıkmadı.

Yurt dışında tanıtıldı

Köy, kendilerini "Mavi Enerji Grubu" olarak adlandıran bir grubun 21 Aralık 2012'de sonlanan Maya takvimine göre kıyametin kopacağı ve bundan sadece Şirince ile Fransa'nın Bugarach Köyü'nün etkilenmeyeceği inanışı nedeniyle dünyanın ilgi odağı haline geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da yurt dışında tanıttığı Şirince, beklediği ilgiye "kıyamet günü"nün ünüyle yavaş yavaş ulaştı. Öyle ki Şirince'yi son dönemde yıllık ortalama 1,5 milyon kişi ziyaret etmeye başladı. Her mevsim yoğunluğun gözlendiği turizm merkezinde, yabancı turist yoğunluğu dikkat çekiyor.

Son dönemde Şirince'yi en çok Uzakdoğu'dan misafirler ziyaret ediyor.

Geçmişe yolculuk yapılıyor

Ortodokslara ait ayin yapılan 2 kilisenin bulunduğu bu şirin köyde, tarihi binaların restorasyon yapılarak pansiyon gibi kullanılmaya başlanmasıyla, burada yaşayanların gelir seviyesinde ve mülk fiyatlarında artış gözleniyor.

Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulan, zeytin ağaçlarının içinde taş sokakları ve cumbalı beyaz evleriyle Şirince, ziyaretçilerine şehrin stresli hayatına alternatif sunuyor.

Gün boyu hareketliliğin yaşandığı köyün merkezindeki çarşıda kafe, restoran, hediyelik eşya satışı yapılan mekanlar da var. Tüm sokakların çarşıya bağlandığı Şirince'ye gelen turistler tarihi köyün asırlık sokaklarında dolaşarak geçmişe yolculuk yapıyor.

"Seneye yeniden geleceğim"

Güney Kore'den Dongkyoung Choe, bir arkadaşıyla tatil için ilk kez Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Şirince'nin ismini medyadan öğrendiğini anlatan Choe, "Fransa'da ve İtalya'da böyle küçük köyler var ama Şirince hem kültürünü hem de kendine has özelliklerini uzun yıllar yaşatmayı başardığı için çok doğal. Seneye yeniden geleceğim" dedi.

Brezilyalı Emanuel Muller Ramos da, "Efes Antik Kenti'ni gezdikten sonra Şirince'ye geldim ancak buraya hayran kaldım. Her açıdan mükemmel bir yer" ifadelerini kullandı.

Hilmi Topaloğlu ise, ikinci kez Şirince'ye geldiğini, bölgenin gezmeye ve görülmeye değer bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra eşiyle Şirince'ye yerleşen ve burada ev pansiyonculuğu yapan Ahmet Irak, köylerine her yıl gelen turist sayısının arttığını aktardı.

Şirince'ye gelenin bir daha ayrılamadığını söyleyen Irak, "Son yıllarda Şirince'yi en çok Çinli ve Güney Koreli turistler ziyaret ediyor. Onların dışında Arap ve Avrupalılar da ilgi gösteriyor" diye konuştu.

"Gayrimenkul fiyatları artıyor"

Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, Şirince'yi dünyaya tanıtmak için kolları sıvadıklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla yurt dışındaki birçok turizm fuarına katıldıklarını ifade etti.

Yurt dışının yanı sıra yerli turistlerin de Şirince'yi merak ettiğini anlatan Bakıcı, şöyle konuştu:

"Şirince yıllık 1,5 milyon ziyaretçi almaya başladı. Bunun yaklaşık üçte birini yabancı turistler oluşturuyor. Avrupa'nın yanı sıra son yıllarda Uzakdoğu'dan gelen misafirlerimiz dikkat çekici şekilde arttı. Şirince'nin herkes tarafından öğrenilip sevilmesinin ardından gayrimenkul fiyatları da artıyor.

Yurt içi ve dışından gelen alıcılarını ilgisi nedeniyle arazilerin dönümü 400 bin liradan satışa çıkıyor. Şirince'nin tam bir turizm merkezi olmasını sağlayacak imar planı çalışmasında sona yaklaştık. Bu çalışmaların tamamlanması ziyaretçi sayısını daha da artıracak."

Kaynak: AA