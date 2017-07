Sıradan insanların giremediği 14 gizemli yer

1. Kofun, Japonya

Bu yapay adalar, Japon İmparatorluk ailesinin antik mezarları. Çok nadir durumlarda arkeologlar tarafından ziyaret edilebiliyor ancak buna İmparatorluk Mahkemesi`nin izni gerekli.

2. Kuzey Sentinel Adası, Hindistan

Bu adanın yerlileri, yabancıları uzak tutmak için canları pahasına savaşacaktır. Yani, turistlerin kendi güvenliği için Hindistanlı yetkililer kimsenin bu bölgeye yaklaşmasına izin vermiyor.

3. 51. Bölge, ABD

Adını hangimiz duymadık ki? Filmlere konu olan bölge... Bu çok gizli tesisin varlığı, ABD hükumeti tarafından 2013`te ancak resmi olarak kabul edildi. Kısmen gizliliği kaldırılmış belgelere göre bu bölge, ABD`nin bir sonraki jenerasyon uçakları test ettiği bir Hava Kuvvetleri üssü.

4. Church of Our Lady Mary of Zion, Etiyopya

Kilisenin en değerli hazinesi için özel kurulmuş şapeller... Bu hazine ise `Ark of the Covenant`, Yahudi İncili`ne göre `On Emir`in yazılı olduğu 2 taş tableti içinde saklayan altın kaplı tahta sandık. Esere erişimi olan tek insanın da kilise sınırlarını terk etmesi kesinlikle yasak, yabancılarla konuşması da.

