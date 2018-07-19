Sinop'ta zengin Romalıların dinlenme merkezi gün yüzüne çıkarılıyor

Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 2010 yılında başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ulaşılan bulgular, Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait önemli bilgiler sunuyor.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu tahmin edilen mezar odaları, heykel parçaları, kilise kalıntılarının yanı sıra hamam ile mozaiklere ulaşıldı.

"Ulaştığımız bulgular zengin Romalılara hitap ediyor"

Helenistik döneminde yerleşim yeri, Romalılar döneminde hamam ve eğlence merkezi, Osmanlılar döneminde ise manastır olarak kullandığına dair bilgilere ulaşılan yapının, turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Kilisesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, yapının, sadece bir kiliseden ibaret olmadığını belirterek, "Ulaştığımız hamam bulguları ve mozaikler, dönemin zengin Romalılarına hitap ediyor. Burayı eğlence, dinlenme ve yıkanma mekanı olarak kullandıklarını söylemek mümkün" dedi.

"Sadece bir döneme değil, birden fazla döneme ışık tutuyor"

"Yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan tablodan, yapının 2 bin 300 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu anlaşılıyor. Bu tarihin tam olarak gün yüzüne çıkarılması yıllar alabilir" diyen Köroğlu, söz konusu yapının sadece bir döneme değil, birden fazla döneme ışık tuttuğuna dikkati çekerek, özellikle Roma dönemine ait çok fazla bulguya rastlanıldığını aktardı.

Yapı içine, Hristiyanlığın serbest bırakılmasıyla kiliseler inşa edilmeye başlandığını anlatan Köroğlu, "Yapı alanına bir değil beş kilise inşa edilmiş. Bunlara dair bulgulara ulaşıldı" diye konuştu.

"Döşeme mozaikler, çok ilginç veriler sunuyor"

Kiliselerin yanı sıra hamam ve mozaiklere ulaşıldığını anlatan Köroğlu, şunları dile getirdi:

"Ulaştığımız hamam bulguları ve mozaikler, dönemin zengin Romalı vatandaşlarına hitap ediyor. Yapı o dönemde günümüzün alışveriş merkezleri gibi zengin Romalıların günlerinin epey bir bölümünü geçirdikleri bir yer. Burayı eğlence, dinlenme ve yıkanma mekanı olarak kullandıklarını söylemek mümkün.

Mesela son olarak bulduğumuz döşeme mozaikler, çok ilginç veriler sunuyor. Yapının kilise evresinde, hamam bölümünde mezarlıklar oluşmuş. Zengin Romalılar öldükten sonra mezarlarının üstü mozaik panolar ile kapatılmış. Kim için yapıldığı da üzerinde belirtiliyor."

Prof. Dr. Köroğlu, yapıyı ziyaret etmek isteyenleri, imkanları ölçüsünde geri çevirmediklerini ancak restorasyon çalışmaları yapılmasının gerektiğini hatırlatarak, "Burası farklı kültürlere ev sahipliği yapmasından ötürü önemli bir yer. Dolayısıyla insanlar ziyaret etmek istiyor. Biz imkanlarımız ölçüsünde gelen hiçbir turisti geri çevirmiyoruz. Ama mozaiklerin bulunduğu alan koruma altına alınmalı. Ayrıca eriyen duvarlar var, restorasyon çalışması yapılmalı. Bunlar yapıldıktan sonra oluşturulacak gezi güzergahıyla burası ziyarete açılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA



