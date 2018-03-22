Sinop’ta cami içine oyun parkı oluşturuldu

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, cami-çocuk buluşması üzerine çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Sinoplu bir iş adamıyla istişare yaparak Alaaddin Camii içerisine çok oyun parkı kurduklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı camiye teşvik etmek amacıyla Alaaddin Camisi'ne bir çocuk parkı kurduk. Gelecek nesillerimizin cami merkezli bir hayatı yaşayabilmesi için camilerde çocuk cıvıltılarının cemaat sesine, namazdaki tekbire karışması için böyle bir oyun parkının camiye yapılmasını istedik. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımızın da görüşü bu yöndedir. Amacımız diğer camilerimize de imkanlar ölçüsünde bunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Camimizde oluşturan çocuk parkından dolayı Sinoplu iş adamına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA