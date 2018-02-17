Sinoplu mucit evini buzdolabı ile ısıtıyor

Güneş enerjisi ve kalorifer ustası Cengiz Uğurluel, buzdolabı motorunu ters bağlayıp suyu ısıtarak kalorifer peteklerine gönderen bir sistem geliştirdi. Ters bağlandığında ısıtma yapan sistem, doğru bağlandığında ise soğutma yapabiliyor.

Buzdolabı motorunu ters bağlayıp ısıtmada kullanan Uğurluel, 160 ila 200 TL’lik bir elektrik faturasıyla ev ısıtabildiğini belirtti. Uğurluel yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 30 senedir güneş enerjisi ve kalorifer işiyle uğraşmaktayım. 2014 yılından beri de buzdolabı motoruyla kalorifer yapabilmek için bir AR-GE çalışmam var. Bunu da neticelendirdik. Şu anda evde kullanılan buzdolabının bir değişiğiyle suyu ısıtıp kalorifer şeklinde evi ısıtabiliyoruz. Sistemiz bu hale geldi. Ortalama 150 -160 lira arasında bir elektrik harcamasıyla bir ev ısınabiliyor” dedi.

Uğurluel sistemin çalışmasını şöyle anlattı: “Buzdolabı motorunu soğutmada değil de ısıtmada kullanıyoruz. Sistem ısıttığı gazı batarya yardımıyla suyun içerisinde dolaştırıyor ve ısısını enerjisini suya bırakarak suyu ısıtıyor. Sistemimiz bu şekilde çalışıyor. İstenilirse bu sistemle evi aynı zamanda ters çalıştırdığımızda soğutabiliyoruz. İstenilirse evi ısıtıp, soğutup aynı zamanda eve kaynar su da verebiliyoruz. Şimdi yeni bir çalışmamız da var, bitmek üzere. Makine çalıştığı zaman kendi elektriğini üretebilecek. Allah nasip ederse 1 Kw’lık elektrik üretecek. Bu da enerjide bir devrim olacak. Biz değerli büyüklerimizden bu projeye sahip çıkmalarını ve bize destek vermelerini bekliyoruz bu aşamada.”

Kaynak: AA