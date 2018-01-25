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Buradasınız : » » Sinoplu balıkçılara "kefal" piyangosu vurdu

Sinoplu balıkçılara "kefal" piyangosu vurdu

Deniz suyu sıcaklığının düşmeye başlamasıyla kefal balığı avcılığın da artış yaşanıyor. Sinop'ta balıkçılar, soğuk havanın etkisiyle bir ton kefal balığı avladı.

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Sinoplu balıkçılara &quot;kefal&quot; piyangosu vurdu

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, "Hava çok soğuk olmasına karşın gece denize açılan balıkçılarımız iskeleye yaklaşık bir ton kefal avlayarak döndü. Biz bu artışı havaların soğuk olmasına bağlıyoruz çünkü kefal balığı hava ne kadar soğuk olursa o kadar artar. Eğer hava şartları böyle devam ederse daha da artacaktır." dedi.

Avlanan balıkların kilogramı 10 lira

Tuncer, "Kısır geçen sezon itibarıyla iyi bir avcılık oldu. Avlanan balıklar tezgahlarda kilogramı 10 liradan satışa sunulmaya başlandı. Vatandaşımız taze taze kefal balığı tüketebilirler. İnşallah ilerleyen günlerde avcılık böyle devam eder." diye konuştu.

Diğer balık türlerinin avlanmasında yaşanan düşüklüğün devam ettiğini vurgulayan Tuncer, umutlarının onlarda da artış yaşanması olduğunu söyledi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: sinop, kefal balığı, avcılık
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