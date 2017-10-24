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Sınırda nöbet tutan mehmetçiğe sürpriz

Şırnak'ın Uludere ilçesi Altıntepe Hudut Karakolunda nöbet tutan asker, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan anne ve babasını karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

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Sınırda nöbet tutan mehmetçiğe sürpriz

Şırnak'ın Uludere ilçesi Altıntepe Hudut Karakolunda nöbet tutan asker, kendisinden habersiz Osmaniye'nin Sumbas ilçesinden gelen anne ve babasını karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.

Sumbas Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan Zeynep ve Ali Özmetli, Şırnak’ın Uludere ilçesinde Irak sınırındaki 23. Piyade Sınır Tümen Komutanlığına bağlı Altıntepe Hudut Karakolunda vatani görevini yapan oğulları Bayram Özmetli'yi çok özlediklerini ve kendisini görmek istediklerini belirterek, ilçe Kaymakamı Ömer Coşkun'a başvurdu.

Karakolun bağlı olduğu 23. Tümen Komutanlığıyla irtibata geçen Coşkun, gerekli izinleri aldıktan sonra Özmetli çiftini uçakla Şırnak'a gönderdi.

Aileyle birlikte karakola gelen Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Yiğittürk, Bayram Özmetli'nin nöbet tuttuğu kuleye giderek kendisiyle bir süre sohbet etti. Özmetli'ye "Anneni en son ne zaman aradın?" diye soran Tuğgeneral Yiğittürk, Özmetli'nin "Görüşüyorum" cevabı üzerine, "Şimdi burada olsa ne yapardın?" dedi.

Tuğgeneral Yiğittürk'ün "Arkana bak" komutunu yerine getiren Bayram Özmetli, karşısında anne ve babasını görünce kısa süre şaşkınlık yaşadı. Bayram Özmetli ile anne Zeynep Özmetli birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Oğlunu gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Zeynep Özmetli, evladı asker olan her annenin bu mutluluğu yaşaması gerektiğini belirterek, bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Özmetli ailesi daha sonra yemekhanede karakoldaki diğer askerlerle yemek yedi.

Anne ve babasını gördüğü için mutlu olduğunu dile getiren Bayram Özmetli, "Anne ve babamın buraya gelmesi, benim için çok büyük sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Buna vesile olan komutanlarıma çok teşekkür ederim. Hudutta askerlik yapmak herkese nasip olmaz. Bu nedenle kendimizi çok şanslı ve gururlu hissediyoruz. Ben ve arkadaşlarım gece gündüz, 24 saat görevimizin başındayız. Tüm vatandaşlarımız rahat uyusunlar." ifadesini kullandı.

Etiketler: şırnak, hudut Karakolu, Osmaniye
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