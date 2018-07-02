Sınav kalemlerini ihtiyaç sahibi çocuklar için topladılar

Erzincan'da bir grup gönüllü genç, üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) verilen sınav kırtasiye setlerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için topladı.

Erzincan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı gönüllü gençler, ''Tek Kullanımlık Sanma Sakın Çöpe Atmaya Kalkma'' sloganıyla başlattığı ''Genç Dönüşüm'' projesi kapsamında YKS'nin yapıldığı sınav merkezlerinin önüne gitti.

Sınava giren öğrencilerin çıkmasını bekleyen gönüllüler, adaylardan ÖSYM'nin dağıttığı sınav setlerindeki kalem, silgi ve kalemtıraşları istedi. Öğrenciler, projeye büyük ilgi gösterdi.

Erzincan Gençlik Merkezi lideri Emrah Torunlar, proje sayesinde gençlerle ihtiyaç sahibi çocuklar arasında köprü olduklarını söyledi.

Torunlar, toplanan kırtasiye setlerinin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Gençlere hem kendilerini ifade etme olanağı hem de yardımda bulunma imkanı verilmiş oluyor. Bu kalem setlerini atmaktansa başka birinin işine yarayacak şekilde değerlendirilecek olması çok güzel. Çocuklar hediye aldıkları ve kendilerini düşünen birilerinin olduğunu gördüklerinde ise çok seviniyorlar."

Gençlik Merkezi gönüllü üyesi Esra Baydaş ise, kentte topladıkları yüzlerce kalem ve kırtasiye malzemelerinin ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA