  • 19 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.03
    EURO 4.993
  • BIST 112214.94
    ALTIN 174.801
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sinan Emirhan'ın hayatı iğne iplikle geçti

Sinan Emirhan'ın hayatı iğne iplikle geçti

Kayserili Sinan Emirhan, çocukluğunda kendi kendine öğrendiği terzilik mesleğini hala devam ettiriyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sinan Emirhanın hayatı iğne iplikle geçti

Sinan Emirhan 68 yaşında. 

"Gömlekçi Sinan" lakaplı terzi Emirhan, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşıyor. 

Terzilikle ilkokul yıllarında tanıştı. Askere gidip geldikten sonra kendi konfeksiyon atölyesini açtı. Daha sonra işlerini büyüten Ermihan, o dönemin Bünyan Belediye Başkanı Ali Bayram'ı evinde misafir etti.

Belediye Başkanı Bayram, Ermihan'a memleketine dönmesini ve doğup büyüdüğü insanlara yeni iş imkanı açmasını önerdi.

Ermihan, memleket hasretini de dindirmek için teklifi kabul ederek, 1990 yılında iş yerini Bünyan ilçesine taşıdı.

Bünyan'da açtığı atölyede 7 yıl, 100 kadına iş imkanı sağladı. İşlerin bozulması ile 1997 yılında atölyesini kapatıp terzi dükkanı açtı.

"Bir zamanlar 100 kadına iş veriyordu"

Mesleğini ilerlemiş yaşına rağmen devam ettirmek Emirhan'a huzur veriyor. 

"İş hayatına ilkokuldan sonra terzi olarak başladım. İstanbul'da terzilik yaptım. İstanbul'da atölyem vardı ve konfeksiyon işi ile uğraşıyordum. Bünyan'ın eski Belediye Başkanı Ali Bayram o dönemde benimle iletişime geçerek memleketime gelmemi ve işime doğup büyüdüğüm yerde devam etmemi istedi. Bünyan'da iş sahası açılsın istedi. Geldim ve açtığım atölyede yaklaşık 100 kadın çalışmaya başladı. Hem para kazandılar hem de iş öğrendiler. Şu an hala bu işi devam ettirenler var."

Emirhan çocukluğundan beri mesleğini severek yapıyor. Bu işi parayı düşünerek yapmadığını söylüyor:

"Terziliği kendi kendime öğrendim. Hayat şartları bu işi öğrenmeme neden oldu. Mesleğimi sevdiğim için devam ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: terzi, Sinan Emirhan, Gömlekçi Sinan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER