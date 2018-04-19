Sinan Emirhan'ın hayatı iğne iplikle geçti

Sinan Emirhan 68 yaşında.

"Gömlekçi Sinan" lakaplı terzi Emirhan, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşıyor.

Terzilikle ilkokul yıllarında tanıştı. Askere gidip geldikten sonra kendi konfeksiyon atölyesini açtı. Daha sonra işlerini büyüten Ermihan, o dönemin Bünyan Belediye Başkanı Ali Bayram'ı evinde misafir etti.

Belediye Başkanı Bayram, Ermihan'a memleketine dönmesini ve doğup büyüdüğü insanlara yeni iş imkanı açmasını önerdi.

Ermihan, memleket hasretini de dindirmek için teklifi kabul ederek, 1990 yılında iş yerini Bünyan ilçesine taşıdı.

Bünyan'da açtığı atölyede 7 yıl, 100 kadına iş imkanı sağladı. İşlerin bozulması ile 1997 yılında atölyesini kapatıp terzi dükkanı açtı.

"Bir zamanlar 100 kadına iş veriyordu"

Mesleğini ilerlemiş yaşına rağmen devam ettirmek Emirhan'a huzur veriyor.

"İş hayatına ilkokuldan sonra terzi olarak başladım. İstanbul'da terzilik yaptım. İstanbul'da atölyem vardı ve konfeksiyon işi ile uğraşıyordum. Bünyan'ın eski Belediye Başkanı Ali Bayram o dönemde benimle iletişime geçerek memleketime gelmemi ve işime doğup büyüdüğüm yerde devam etmemi istedi. Bünyan'da iş sahası açılsın istedi. Geldim ve açtığım atölyede yaklaşık 100 kadın çalışmaya başladı. Hem para kazandılar hem de iş öğrendiler. Şu an hala bu işi devam ettirenler var."

Emirhan çocukluğundan beri mesleğini severek yapıyor. Bu işi parayı düşünerek yapmadığını söylüyor:

"Terziliği kendi kendime öğrendim. Hayat şartları bu işi öğrenmeme neden oldu. Mesleğimi sevdiğim için devam ediyorum."

Kaynak: AA