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Sıkışan köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı

Edirne'de Beton kaldırım ve toprak arasındaki boşluktan çıkarılan 6 yavru köpek, hayvan barınağa götürüldü.

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Sıkışan köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı

Edirne'de bir apartmanın kaldırımının altındaki boşluğa sıkışan 6 köpek yavrusu kurtarıldı.

Barutluk Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinlerinin çevrede saldırgan davranışlar sergileyen bir köpek olduğu ihbarı üzerine, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi.

Ekipler, söz konusu apartmanın beton kaldırımı ve toprak zemin arasındaki boşlukta bir köpeğin yavruladığını ve yavrularının da burada sıkıştığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu köpek yavrularından 5'i bulunduğu yerden çıkarıldı ve tedavileri için sokak hayvanları barınağına götürüldü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine tekrar giden ekipler, boşluktan çıkmayı başaran bir köpek yavrusunu da buradan alarak barınağa götürdü.

Çalışmaya katılan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ekiplerin özverili çalışması sonucu köpek yavrularının kurtarıldığını söyledi.

Yavru köpeklerin tedavileri için barınağa götürüldüğünü anlatan Tanrıkulu, "Merdiven boşluğundan kaldırım altına girmeyi başaran köpek, burada yavrulamış. 6 yavru köpek bu alanda mahsur kalmıştı. Gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışma sonucunda, yavru köpekleri buradan çıkarmayı başardık. Hepsinin sağlık durumları iyi. Bir süre bizim misafirimiz olacaklar." diye konuştu. 

Etiketler: Edirne, sıkışan köpek yavruları, belediye ekipleri, yardım
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