Sığınmacı öğrencinin Türkiye sevgisi

Suriye'de 8 yıldır süren iç savaş nedeniyle ülkesini terk ederek ailesiyle Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine yerleşen 10 yaşındaki Taimaa Alhajomar, Türkiye sevdasıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 3 yıl önce Halep kentinden ayrılarak annesi, babası ve 5 kardeşiyle Derinkuyu'ya gelen Suriyeli Alhajomar, 24 Kasım İlkokulu'nda eğitimine devam ediyor. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyabilen 4. sınıf öğrencisi Alhajomar, Türkiye ve Türk bayrağına olan sevgisiyle hem arkadaşlarının hem de öğretmenlerinin takdirini topluyor.

Okulda, "Vatan sevgisi" temasıyla düzenlenen sergi için kağıttan yaptığı beyaz kelebeklerle Türk bayrağı oluşturan Alhajomar, benzer etkinliklerde ön plana çıkan çalışmalar ortaya koyuyor.

Afrin'de terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleye katılan Mehmetçik'e de mektup yazarak, askerlere şükranlarını aktaran Alhajomar, Türkçe'yi de akıcı şekilde konuşuyor.

Savaşın acı hatıralarını unutmaya çalışan Alhajomar, ülkesinde süren çatışmaların hayatını nasıl etkilediğini anlattı.

Uçaklar tarafından atılan bombalarla, oturdukları mahallenin harabeye döndüğünü belirten Alhajomar, "Halep'te yaşarken her gün bomba düşüyordu. Uçağın sesi gelince korkuyorduk, yatağın altına saklanıyorduk. Uçak bizi öldürmek için bomba atıyordu. Ablam sokaktayken yakınına bomba düştü. Ona bir şey olmadı ama biz korkudan uzun süre evden dışarı çıkmadık. Sonra babam bizleri buraya getirdi." dedi.

"Huzur içinde yaşıyoruz bundan başka ne isteriz ki"

Alhajomar, Türkiye'de yaşamaktan dolayı kendini şanslı hissettiğini, Türk insanı ve bayrağına olan sevgisinin gönlünde ölümsüzleştiğini dile getirerek, "Burada 3 yıldır varız. Burada bombalama yok, bayrağı çok güzel, insanları çok güzel, huzur içinde yaşıyoruz bundan başka ne isteriz ki. Ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Bayraktaki hilal dinimiz, yıldız Türkiye, rengi ise şehitlerimizin kanı. Bayrağı kelebeklerle oluşturdum çünkü kelebekler özgürce uçuyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA