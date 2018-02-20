Sigara bağımlılığının nedeni yüzde 95 zihinsel

Yenimahalle Belediyesi'nin Allen Carr’s Easyway ile birlikte düzenlediği seminere belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Program, sigarayı bırakarak hayatına sağlıklı bir şekilde devam eden insanların video gösterisi ile başladı. Gösterimin ardından katılımcılar Terapist Aydoğan Tantürkü’nün sigaradan kurtulmak için anlattığı yöntemleri dinledi.

İlk olarak sigaranın ne olduğu ve niye var olduğu hakkında açıklamalar yapan Tantürkü, "Sigara dünyanın en büyük firmalarının endüstriyel ürünüdür. High-Tech bir üründür ve bu ürünü ortaya koymak için dünyanın en iyi kimyagerleri ve doktorları çalışır. İçinde 600’den fazla kimya vardır. İlk kullanımdan önce olmayan bir ihtiyaç oluşturur. Sizi ortalama saat başı bu ihtiyacı karşılamak zorunda bırakır. Sigara birinci kullanımla sizi bağımlı yapıp, son nefesinize kadar kullandırıp para kazanmak için vardır" dedi.

"Sigara bir tuzaktır"

Sigara kullanımının aslında bir tuzak olduğuna da vurgu yapan Terapist Tantürkü, "Tuzağın yan etkileri çok büyük. Sigara içmek sizi yorgun yapar, uyutmaz ya da uyandırmaz, enerjinizi düşürür, öksürtür. Ayrıca tüm gün sigara kokarsınız, ağzınızda iğrenç bir tat kalır, hastalıklarınız başlar ve depresyona girersiniz. Bu alışkanlıktan kurtulmak için önce bu işi zihninizde bitirmeniz gerekiyor. Çünkü sigara bağımlılığı yüzde 5 fiziksel, yüzde 95 ise zihinseldir" diye konuştu.

Kaynak: iHA