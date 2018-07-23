Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi

İstanbul'da sıcak havadan bunalan yüzlerce çocuk, fıskiyelerin altında serinledi.

Pendik Belediyesi'nin sahil kenarına yaptırdığı onlarca fıskiyeden gün boyu su akışı sağlandı. Sıcak havada bunu fırsat bilen yüzlerce çocuk, suların etrafında mayolarıyla, elbiseleriyle dans etti.

Saatlerce eğlenen çocuklar, hem serinledi hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Aileler ise ellerinde havlular ile çocuklarını bekledi.

Kızını gezdirmeye gelen Atakan Işık, havanın çok bunaltıcı olduğunu söyleyerek, "Çocukları eğlendirmeye getirdik. Yapanlardan Allah razı olsun. Kim yaptıysa emeğine sağlık" dedi.

Kaynak: AA