'Sıcaklık 7 derecenin altına düşünce kış lastiği takılmalı'

Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Murat Tosun, kış lastiği ile ilgili kavram karmaşası yaşandığını belirterek, "Bunun nedeni şu; herkes 'kar lastiği' diyor. İstanbul'da cuma günü çok ciddi bir kar yağışı başladı. Bütün yayınlarda 'kar lastiği' deniliyor. Bu söylemi yaptığımız zaman halk da şunu anlıyor; 'Bu lastikler kar yağdığı zaman takılır'. Onun için kar yağışından önce lastik takma çabası olmuyor." dedi.

İstanbul'da yoğun kar yağışının cuma gününden beri etkili olması, kış lastiği kullanmanın önemini, can ve araç güvenliği yönünden bir kez daha ortaya koydu.

Murat Tosun, sert kış koşullarında sürücülerin seyir halindeyken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda değerlendirmede bulundu.

Meteorolojinin neredeyse 12 saat öncesinden hava durumuna ilişkin bilgi verdiğini hatırlatan Tosun, ağır kış koşulları olması halinde otomobil kullanmanın zorunlu olmadığını, toplu taşıma sisteminin Türkiye'de özellikle İstanbul'da gelişmiş durumda bulunduğunu dile getirdi.

Sürücülerin meteorolojik uyarıları dikkate alarak, toplu taşımaya yönelmesi halinde, öncelikle yolların açık olmasının sağlanacağını, bu sayede de yola en çok çıkmaya ihtiyacı olan insanların da önünün açılmış olacağını ifade eden Tosun, toplu taşımanın konforlu olduğunu, otomobille yolda kalıp, perişan olmaktansa meteorolojik uyarılara kulak verilmesi gerektiğini vurguladı.

Araçların öncelikle havanın üzerinde gittiğini ve sürücülerin bunu anlamamakta ısrar ettiğini aktaran Tosun, "İsterse bin, isterse 50 beygirlik bir araç olsun, bu araç havanın üzerinde gider. Onun için fabrika bize söyler; 'Lastiklerinizin havası şu olmalı'. Sürücüler bu havayı kontrol etmeli ve ona göre araçlarını kullanmalı. Bunu yapmadığınız zaman aracın bütün dinamiklerini bozarsınız. O dinamikler bozulduğu anda, tertemiz, inanılmaz güzel bir hava olsa bile tehlikedesiniz demektir. Her an kaza yapabilirsiniz. Çok basit bir şey, havayı kontrol edin, can güvenliğinizi en net şekilde elde edin." diye konuştu.

"Güvenliğimiz için kış lastiği kullanmak zorundayız"

Kış lastiği kullanımının özellikle ticari araçlarda 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale geldiğini hatırlatan Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kış lastiği ile ilgili kavram karmaşası yaşanıyor. Bunun nedeni şu; herkes 'kar lastiği' diyor. İstanbul'da cuma günü çok ciddi bir kar yağışı başladı. Bütün yayınlarda 'kar lastiği' deniliyor. Bu söylemi yaptığımız zaman halk da şunu anlıyor; 'Bu lastikler kar yağdığı zaman takılır'. Onun için kar yağışından önce lastik takma çabası olmuyor. Kar lastiği zaten yoktur, kış lastiği vardır. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman bu lastikleri kendi güvenliğimiz için takmamız gerekir. Aracın içinde yolculuk yaptığımız insanların güvenliği için kış lastiği kullanmak zorundayız. Tertemiz bir ortamda bile olsak, yaz lastiğinin performansı ile kış lastiğinin performansı birbirinden tamamen ayrı şeylerdir. Sıfır derecede yaz lastiği ile fren yaptığımızda arabanın duruş mesafesi 50 metreyi bulur. Aracımızda kış lastiği varsa bu mesafe en az 10 metre azalır. 10 metre de hayatımızı kurtarmak için büyük bir veridir. En önemli şey kar lastiği değil, kış lastiği. 1 Aralık olduğu zaman kış lastiği edinin. Nisan ayı geldiği zaman tekrar yaz lastiğine geçebiliriz."

"Yolların tıkanmasının nedeni kış lastiği olmayan araçların ilerleyememesi"

Sürücülerin kış lastiğinin maliyetinin yüksek olduğunu düşündüğünü ifade eden Tosun, "Türkiye'de satılan otomobillerin ortalama fiyatı 70 bin lira, dört kış lastiği 700 lira. Yani satın aldığımız otomobilin yüzde biri fiyatı. Yüzde bir fiyattan kaçınıldığında bunlar yaşanıyor. Kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasının çevreyi temizlemekle veya temizleyememekle hiçbir alakası yok. Yolların tıkanmasının tek nedeni, kış lastiği takılmaması nedeniyle araçların ilerleyemeyişidir." dedi.

Havanın soğuk olması nedeniyle sürücülerin kat kat giyindiğini ve otomobillerine de bu şekilde girdiğini belirten Tosun, "Bu şekilde bindiğimiz anda hiçbir refleksimiz olmaz. Önümüze bir şey geleceğini varsayarak yolculuk yapmalıyız. 'Bana bir şey olmaz' gibi bir düşünceyi kafamızdan çıkarmalıyız. Çünkü neyin, ne zaman, nerede karşımıza çıkacağını bilmiyoruz. Kat kat giyinmek bütün reflekslerimizi köreltir, kurtulma şansımızı yüzde 30 azaltır. Onun için aracın içini ısıttıktan sonra bere, atkı, eldiven gibi üstümüzdeki fazlalıklardan kurtulalım." uyarısında bulundu.

Araç içindeki bir diğer kuralın araç içi sıcaklığı olduğuna işaret eden Tosun, "Araç içi sıcaklığı getirdik 32 dereceye, ısındık. Ne oldu? Başladı uykumuz gelmeye, rehavet çökmeye, bütün reflekslerimiz tamamen yok olmaya, göz kapaklarımız inmeye başladı. Kış aylarında bile olsa, araç içinde sıcaklık 21 dereceyi geçmemeli. 21 dereceyi geçtiği anda, insan vücudu farklı tepkiler vermeye başlar. " diye konuştu.

"Ani hareketlerden kaçının"

Kış şartlarında ani hareketlerden kaçınmak gerektiğini vurgulayan Tosun, şu bilgileri verdi:

"Ani fren, ani gaz, ani direksiyon hareketleri... Aklınıza çok daha hızlı bir şekilde yapabileceğiniz ne geliyorsa, onların hepsinden vazgeçmelisiniz. Karlı zemin, kış sakinlik gerektirir. Asla sert bir şekilde frene basmayın. Çünkü sert bir şekilde frene bastığınız anda lastikler kilitlenir, otomobil sizin kontrolünüzden çıkar ve o anda ağırlık ne tarafa gidiyorsa, araç o tarafa gider. Aynı şekilde gaza da hızlı yüklenirseniz lastikler patinajda kalmaya başlar, tutunmayı azaltır.

Bizim kullanımını tavsiye ettiğimiz şey, otomobili kaldırırken ya da hareket başladığı anda hemen ikinci vitese çıkmak, ağır ağır yolculuk yapmak. Daha hızlı gitmekten vazgeçip, ikinci hatta gerekirse üçüncü vitese çıkarak otomobilin rahat, kendi hakimiyetinde hareket etmesini sağlamak. Birinci viteste kaldıkları yerden kurtulmaya çalışıyorlar. Tamamen boşa bir çaba çünkü lastikler tutunmasını kaybetti. Zeminle temas yok artık. Sadece motor lastiklere güç iletiyor, lastikler sürekli dönüp duruyor. Hemen aracı ikinci vitese alıp ağır bir şekilde kalkmayı denesek, hemen olduğumuz yerden kurtulabiliriz. Elbette kurtulamadığımız durumlar da olacak. Kış lastiği her şeye çare değil. Ani hareketler yaptınız, sürekli frene sert bir şekilde bastınız, kış lastiği de çözüm değil. Otomobili dikkatli bir şekilde kullanmak temel kurallardan biri."

Sürücülere otomobillerinde yakıtı mümkün olduğunca fazla seviyede tutmalarını tavsiye eden Tosun, araçlarda ayrıca su ve ihtiyaç halinde enerji için çikolata bulundurmalarını önerdi.