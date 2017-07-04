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Sibirya kaplanları ''doğal'' besleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki Sibirya kaplanlarının kendilerini doğal ortamlarında hissetmesi için yiyecekleri özel yöntemlerle veriliyor.

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Sibirya kaplanları doğal besleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki Sibirya kaplanlarının bakıcıları, hayvanları doğal ortamlarına uygun besliyor.

Toplam 110 türden yaklaşık bin 100 hayvanı barındıran hayvanat bahçesinin "Victor" ve "Finja" isimli kaplanlarının 3 bakıcısı bulunuyor.

Beslenme vakitlerinde doğal ortamlarına uygun olarak hazırlanan besinleri yiyen kaplanlar, bazen 4 metrelik direkte asılı, bazen de toprağa gömülü etlerin yerini kısa sürede tespit ediyor.

Günlük 3,5 kilogram et tüketen kaplanlar, yemeğin ardından kendileri için hazırlanan halat makarasıyla vakit geçiriyor.

Öte yandan, hayvanat bahçesindeki, bakıcılarının attığı balıkları havada kapan foklar da ziyaretçilerin hoşça vakit geçirmesini sağlıyor.

Etiketler: bursa büyükşehir belediyesi, bursa hayvanat bahçesi, Sibirya kaplanları, et
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