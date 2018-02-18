Seydikemer İlçe Müftülüğü, esnafa ve memura iş yerinde Kur'an öğretiyor

Seydikemer Müftülüğü, ilçedeki kamu kurumu çalışanlarının ve esnafın yoğun mesaisi nedeniyle Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gelemediği düşüncesiyle bir proje başlattı.

"Çağırın Gelelim Kur'an Öğretelim" projesi kapsamında bastırılan broşürler, ilçedeki kamu kurumlarına ve esnafa dağıtıldı. Broşürü doldurarak Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen esnafın başvurusuyla iş yerlerine giden din görevlileri, belirlenen saatlerde vatandaşa Kur'an-ı Kerim dersi veriyor.

Projenin ikinci ayağında, kamu çalışanları için "Mesai arası Kur'an molası" sloganıyla öğle arasında yarım saatlik Kur'an-ı Kerim dersine gelenlere de çorba ikram edilecek.

İlçe Müftüsü Zekeriya Bülbül, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşla sohbetleri sırasında bazılarının Kur'an-ı Kerim okumayı bilmediğini, açılan kurslara da iş yoğunluğu nedeniyle gelemediklerini öğrendiğini söyledi.

"Biz onlara gidelim dedik"

Böyle bir sorunla karşılaşınca çözüm arayışına girdiklerini anlatan Bülbül, "Onlar bize gelemeyince 'Biz onlara gidelim' dedik. Proje kapsamında istiyoruz ki Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen kalmasın. Bazı kamu kurumlarındaki arkadaşlar da bize 'Hocam, öğle arasında keşke biz de gelip de Kur'an öğrenebilsek' deyince din görevlisi arkadaşlarla onlar için de bir çözüm bulduk. İki aşamalı bir proje yaptık. Onlar gelemediği için hocalarımızı onların ayağına yolladık." dedi.

Bülbül, ilçe merkezindeki bütün cadde ve sokaklardaki esnafa hazırladıkları broşürü dağıttıklarını ve güzel geri dönüşler olduğunu belirterek, "Bize zor gelmez, yorgunluk vermez, bilakis sevap kazandığımız için gurur duyar, onur duyarız. Tek gayemiz var, yeter ki herkes Kur'an okusun." dedi.

"Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen kalmasın"

Talepte bulunan esnafın uygun olduğu saatte müftülük görevlilerinin iş yerine giderek Kur'an-ı Kerim dersi verdiğini dile getiren Bülbül, "Projenin ilk aşamasını mart sonuna bitirmeyi düşünüyoruz. İkinci aşamayı ise özellikle memur kesimi için hazırladık. 'Mesai arası, Kur'an molası' dedik. Bir saatlik yemek arasında kendilerine gelen memurlara 'Çorba bizden, eğitim sizden' dedik. Yaklaşık yarım saat ders alacak memurlara da dersin ardından çorba ikram edeceğiz." diye konuştu.

Müftülük Murakıbı Mahmut Dağaşan, öğlenden önce ve öğlenden sonra olmak üzere haftanın 4 günü esnafın belirlediği saatlerde iş yerlerinde ders verdiklerini ifade etti. Bilmeyenlere Kur'an-ı Kerim okumayı öğreteceklerini, uzun süre okumayanlara da unuttukları bilgileri hatırlatacaklarını belirten Dağaşan, projeyle ilgili esnaftan olumlu tepkiler geldiğini, kendilerine ulaşan taleplerden de memnun olduklarını kaydetti.

Eğitmen Nurullah Akar da esnafın uygulamadan memnun olduğunu, kursiyerlerin çok azim gösterdiğini vurguladı.

Kursiyer Esnaf Şaban Zeytincioğlu, böyle bir hizmetin kendilerine uzanmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Zeytincioğlu, Kur'an-ı Kerim okumayı çocukluğunda öğrendiğini, iş temposu nedeniyle oluşan gerilemeyi de iş yerine kadar gelen hocalar vasıtasıyla gidereceğini dile getirdi.

Klima tamircisi kursiyer Ufuk Mert ise iş yoğunluğu nedeniyle Kur'an-ı Kerim okuyamadıkları için bazı şeyleri unuttuklarını söyledi.

Ufuk Mert, şöyle konuştu:

"Müftülüğümüzün başlattığı program sayesinde okuyacağız. Her gün hocalarımız bize yardımcı olacak. Allah'ın izniyle biz de gayret edeceğiz ve okumamızı hızlandıracağız. Son zamanlarda ülkemizin içinde bulunduğu durum, Mehmetçiğimizin mücadelesinin unutulmaması gerek. Duaya ve dinimize daha fazla sarılmamız gerekiyor. Daha çok okumamız gerekiyor. Ancak bizim kurtuluşumuz buradan olacak diye düşünüyorum."

Kaynak: AA