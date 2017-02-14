Sevgiliye akülü arabayla kilometrelerce öteden çiçek

Yayla Mahallesi'ndeki iki odalı evde yaşam mücadelesini sürdüren Hünerli, evinin elektrik faturasının son gününe bakmak için eline aldığı duvar takvimini incelerken 14 Şubat Sevgililer Günü'nü fark edince harekete geçti.

Eşinin yardımı ile dört tekerlekli akülü arabasına binen Hünerli, yaklaşık 10 kilometre yol kat ederek kent merkezindeki bir çiçekçiye gidip bir demet çiçek satın aldı.

Yorucu yolculuğun ardından evine dönen Hünerli, aldığı çiçeği eşine armağan etti.

"Sevgimizle tüm engelleri aştık"

İsmail Hünerli, 20 yıl önce evlendiği eşine olan sevgisinin ilk günkü gibi olduğunu söyledi.

Eşinin desteği ile tüm engelleri aştıklarını belirten Hünerli, kendilerini engelli bir birey olarak görmediklerini aktardı.

Engellerin sadece beyinde olduğunu ifade eden Hünerli, "Ben eşimi çok seviyorum. O benim ben onun ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim eşimle birbirimize olan sevgimiz herkes tarafından beğeniliyor." diye konuştu.

Evinde eşiyle elektrik faturasının son ödeme tarihine bakmak için duvar takvimini eline aldığında 14 Şubat Sevgililer Günü'nün aklına geldiğini anlatan Hünerli, tüm zorlukların üstesinden gelerek eşine bir demek çiçek yaptırdığını anlattı.

Eşiyle 20 yıldır çok güzel bir evlilik sürdürdüklerini dile getiren Hünerli, şöyle devam etti:

"Hayat şartları ve tüm engellere rağmen eşimi bir günde olsa mutlu edebilmek için bir demet çiçek yaptırdım. Tüm engellere rağmen eşimi mutlu etmek istedim. Sevgimizle tüm engelleri aştık. Eşim benim bir dediğimi iki etmiyor. Ben de onu her gün mutlu etmek için gayret gösteriyorum. Bütün engelleri biz omuz omuza aşıyoruz. Hiçbir engelli kendini eve kapamasın. Herkes insan ve toplumla iç içe olmalı."

Tüm bireylerin eşlerine gereken saygı ve sevgiyi göstermesi gerektiğini vurgulayan Hünerli, sevgi ile aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını sözlerine ekledi.

Şengül Hünerli ise eşini çok sevdiğini belirtti. AA