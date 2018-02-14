Sevgililer günü bütçesi Mehmetçiğe

Samsun'dan 5 yıl önce Gercüş ilçesine atanan öğretmen Haliloğlu ve nişanlısı esnaf Öner, Sevgililer Günü'nde birbirlerine hediye almak yerine ayırdıkları bütçeyi Afrin'de terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Mehmetçiğe bağışlama kararı aldı.

Kutlamak içlerine sinmedi

Haliloğlu, 3 yıldır nişanlı olduğunu, bu önerinin de nişanlısından geldiğini söyledi.

Nişanlısının hediye bütçesini Mehmetçik Vakfı'na bağışlama teklifi karşısında duygulandığını dile getiren Haliloğlu, "Mehmetçik ailesinden uzakta terörle mücadele ederken Sevgililer Günü'nü kutlamak içimize sinmedi. Birlikte Sevgililer Günü'nde yapacağımız tüm masrafı Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Öner de bu sene Sevgililer Günü'nün farklı bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

"TSK Afrin'de harekatta görevliyken bizim Sevgililer Günü'nü kutlamamızın abes olacağı düşüncesiyle bağış yapma kararı aldık." diyen Öner, askerler için dua ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA