Sesiyle hayat verdiği toprağını silahıyla savunuyor

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/YPG'nin evinden ettiği Suriyeli genç ses sanatçısı Enes Hazvani, topraklarını geri almak umuduyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarına katıldı.

Güzel sesiyle tanınan Hazvani, cephede söylediği türkülerle silah arkadaşlarına moral veriyor.

Suriye'de iç savaşın başlamasından önce geçimini şarkı sözleri yazarak ve söyleyerek sağlayan Hazvani, ülkede olayların patlak vermesiyle Beşşar Esed rejiminden hak arayışına giren halk hareketlerine destek oldu.

Hazvani, rejim karşıtı halk gösterilerinde ön saflarda "devrim şarkıları" seslendirdi.

Genç sanatçısının yaşamı, memleketi Tel Rıfat ilçesinin, Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinde yuvalanan PYD/YPG tarafından işgal edilmesiyle değişti.

Hazvani, ilçeye yönelik yoğun Rus hava saldırıları ve Afrin'den gelen PYD/YPG'nin işgale başlamasıyla, evinden ve toprağından oldu.

Tel Rıfat ve çevresinden Azez'e gitmek zorunda kalan 250 bin sivilin arasına katılan Hazvani ve yakınları, memleketlerine dönecekleri günü bekliyor.

Hazvani, yaralanan ve hastalanan ÖSO mensuplarına verilen sağlık hizmetlerine de katılıyor.

Hazvani, çoğu zaman hastaların manevi olarak rahatlatması için şarkı söylüyor, zaman zaman ambulansın direksiyonuna da geçiyor.

"Söylediğim şarkılar buradaki arkadaşlarımı çok olumlu etkiliyor."

"Bölgeye giren ÖSO, DEAŞ değil"

Hazvani, PYD/YPG'nin propagandalarına karşı da şunları söyledi:

"Ayrılıkçı grupların medyasına seslenmek istiyorum. Onlar bu bölgelere girenlerin DEAŞ veya terörist olduğunu iddia ediyor. Şunu onlara iletmek istiyorum. Bizler ayrılıkçı gruplar tarafından işgal edilen toprakların evlatlarıyız. Özgür Suriye Ordusuyuz. Topraklarımızı geri istiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Bölgeyi giren ÖSO. DEAŞ değil."

Hazvani, PYD/PKK medyasının sürekli kara propagandaya başvurduğuna söyledi.

"Onlar bize ihanet edip, Ruslar, Amerikalılar ve İranlılar ile ittifak ederek bizleri yerimizden ettiler. Herkes nelerle karşı karşıya kaldığımızı iyi bilir. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı ile topraklarımızı özgürleştireceğiz."

"Devrim" şarkısını Zeytin Dalı Harekatı'na uyarladı

Hazvani, TSK ve ÖSO'nun 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan dolayı çok mutlu.

"Biz bu operasyonu çok sevdik. Uzun zamandır bekliyorduk. İki yıldır evlerimizden uzaktayız. Siyasi çözümler boşa çıktı. İnşallah evlerimize yeniden döneceğiz."

Eski bir "devrim şarkısı"nı Zeytin Dalı Harekatı'na uyarlayan genç ÖSO savaşçısının seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

"Vallahi bizler Zeytin Dalı Harekatı ile çok sevindik

Bizler Erdoğan’ın her şeyini seviyoruz

Suriye bütün zorbalardan kurtarılacak

PYD 'ordusu' hain ordusudur

Hür hür bizler, hürriyet ehliyiz"

"Şarkı yazmak toprak ve vatan sevgisinden geliyor"

"Şarkı yazmak vatan sevgisinden geliyor"

Seslendirdiği şarkıların çoğunun sözleri kendisine ait.

"Şarkı yazmak ve söylemek toprak ve vatan sevgisinden geliyor. Biz, geri adım atmamaya yemin ettik. Tel Rıfatlıyım, işgal edilen toprağım için şarkılar besteliyorum. Bütün Suriye benim için özel, Tel Rıfat köyleri için şarkılar söylüyorum. Ben şarkıları o köyler için söylüyorum. O şarkıları dinleyen askerlerime, işgal altındaki o köyleri hatırlıyorum. Şarkılarımla elimizden alınan haklarımızı hatırlatıyorum."

Kaynak: AA