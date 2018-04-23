Şerafettin Tezcan'ın tutkusu: Süs tavukları

54 yaşındaki Şerafettin Tezcan işçi emeklisi.

Tezcan, bağındaki kümeste dünyanın farklı ülkelerine ait 7 ırktan yaklaşık 100 tavuk yetiştiriyor.

Kendi imkanlarıyla oluşturduğu kümeste Amerika'dan "Wyandotte", İngiltere'den "Sussex", Hindistan'dan "Gold Brahma, Coco Brahma" Romanya'dan "Light Brahma", Şili'den "mavi yumurtacı", Avustralya'dan "Crested" ve Birleşik Krallık'dan "Legbar" gibi farklı ırklara sahip süs tavukları var.

6 yıl önce hobi amaçlı başladığı süs tavuğu yetiştiriciliği Tezcan için vazgeçilmez. Tavuklarına adeta gözü gibi bakıyor.

Tezcan, tavuklarının heybet ve görüntüsüyle insanların dikkatini çektiğini söylüyor.

"Ben her sene burada bazı ırkları sirkülasyon yapıyorum. Yani aynı standart ırkları kümesimde durdurmak istemiyorum. Daha önce kümesimde 16 çeşit ırk vardı. Şimdi 7 ırk var. Seneye bu sayı çoğalacak. Bu hayvanlar sadece görsel olarak insanların bağında, bahçesinde, villasında, iş yerinde besleyeceği hayvanlar. Burada özellikle Organize Sanayi Bölgesinde bazı vatandaşların kendine özel kümesleri var. Orada hobi olarak gözlerine hitap etsin diye besliyorlar."

Bebek bisküvisi ve haşlanmış yumurtayla besleniyor

Tezcan tavuklarını özenle besliyor ve onlara normal yem vermiyor.

"Özel yemleri var. Civcivleri özel yemle besliyoruz. Yemlerinin içerisine haşlanmış yumurta, bebek bisküvisi katıp besliyoruz. Anlayacağınız bu tavuklar el bebek gül bebek büyüyor."

Tezcan, tavuklarını çocukları gibi seviyor. Ailesi de tavuklara bakma konusunda kendisine destek oluyor.

"Emekliliğin keyfini çıkarıyorum. Burası öyle bir şey ki bazen 24 saat bana yetmiyor. Eve gitmek istemiyorum. Hayvanlarla aramızda duygusal bir bağ oluyor. Hayvanlar da bunu hissediyor. Hayvan zaten senin yemleme saatini, gelip yemleyeceğini, ilgi ve alakayı çok iyi biliyor."

Kaynak: AA