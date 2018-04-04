Senegalli çocuklar eşeklerini yarıştırdı

Senegal Çevre ve Hayvanları Koruma Derneği'nin (ASPAE) organizatörlüğünde her yıl 4 Nisan Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmaya, 7-15 yaş grubundaki yaklaşık 100 çocuk eşekleriyle katıldı.

Yerel yetkililerin de katıldığı organizasyonda çocuklar başlangıç çizgisinde yerlerini aldı. Dört parkurlu yarışta 25'erli gruplara ayrılan çocuklar, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışın başlamasıyla bazı eşeklerin bulundukları noktadan ileriye adım atmamakta inat etmesi, bazı eşeklerin de sahiplerini yere düşürmeleri izleyicileri kahkahalara boğdu.

Hayvanların acı çekmemesi için kamçı ve sopa kullanımının yasak olduğu yarışmada, çocuklar eşeklerini hızlandırmak için pet şişe ve karton parçalarını kullandı.

İlk parkurda Musa Diop'un eşeği "Serigne Diop", ikinci parkurda Yusuf Ngom'un eşeği "İkinci Kapı", üçüncü parkurda Süleyman Ndione'nin eşeği "Ndione", dördüncü parkurda da Mamoune Dieng'in eşeği "Meymuna" ilk sırayı aldı.

Parkur birincileri 50 dolar ve eşekleri de 1 torba yem ödülünün sahibi oldu.

İkinci parkurun birincisi 12 yaşındaki Ngom, "Yarış başlar başlamaz herkes elindekiyle eşeğine vurmaya başlayınca eşekleri onlarla inatlaştı. Ben eşeğime vurmadım, hızlıca yarışı bitirdik" dedi.

Kazandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Ngom, eşeğiyle eğlenceli vakit geçirdiğini belirtti.

Öte yandan, büyük ölçüde çocuk ve gençlerin ilgi gösterdiği etkinlikte resmi bando takımı marşlar çaldı, yöresel danslar sergilendi.

Kaynak: AA