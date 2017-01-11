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Selin vurduğu seralarda 'son hasat'

Mersin'deki üreticiler, sel nedeniyle sular altında kalan seralarındaki ürünlerini kurtarmaya çalışırken, sezonun "son hasadı" yapılıyor.

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Selin vurduğu seralarda son hasat

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Selin etkili olduğu Mersin'in Tarsus ilçesindeki birçok mahallede seralarda bulunan suların tahliyesi için ekiplerin çalışması sürerken, yağışlar çalışmaları güçleştiriyor.
 
Kent genelinde son 2 gecedir etkili olan yağış, bazı seraların yeniden suyla dolmasına neden oldu.
 
Suların büyük oranda çekildiği Bahşiş ve Kulak mahallelerindeki seralarda ise çiftçiler temizlik ve onarım çalışması yapmaya başladı. Kalan ürünlerini hasat eden çiftçiler, sel nedeniyle su altında kalan ürünleri çıkarmaya devam ediyor.
 
 
Üretimin normale dönmesi için yoğun çalışmanın yapıldığı seralarda çiftçiler, suların tamamının çekilmesini bekliyor.
 
"Borçların uzun vadeye yayılmasıyla çiftçi ekonomisini düzeltecektir"
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, Mersin'de kuvvetli yağışların devam ettiğini ve ekili olan 90 bin dekara yakın alandaki seraların sular altında kaldığını hatırlattı.
 
Oluşan hasarın kendilerine külfet getirdiğini ifade eden Ergezer, Ziraat Bankasında, Tarım Kredi kooperatiflerinde hatta özel bankalardaki çiftçi borçlarının uzun vadede ertelenmesi gerektiğini belirterek, "Borçların uzun vadeye yayılmasıyla çiftçi bugünkü zararın altından kalkıp, ekonomisini düzeltecektir." dedi.
 
Çiftçi Fazilet Kemaloğlu ise yapılan çalışmalarla suların yavaş yavaş çekildiğini ifade etti.
 
Seralarda tekrardan çalışmaların başladığını ifade eden Kemaloğlu, "Bugün işçilerimiz seralarda çalışmaya başladı. İki haftadır gelemiyorduk. Sular çekilince gelmeye başladı. Hasar gören ürünlerimiz vardı." diye konuştu. AA
Etiketler: Tarsus, sera, sel, Mersin
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