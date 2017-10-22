Van'da bir genç, kız arkadaşına şelalede keman eşliğinde sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Adana'da tanıştığı öğretmen Müge Okan ile 10 yıldır arkadaş olan Yaşar Topal, Van'da görev yapan kız arkadaşına evlenme teklifinde bulunmak için organizasyon firmasıyla anlaştı.

Topal, durumdan haberi olmayan Okan'ı ders çıkışı görev yaptığı okuldan alıp şelaleye getirdi. Topal, şelalede keman eşliğinde Okan'a evlenme teklifinde bulundu. Heyecanlanan Okan, erkek arkadaşınının teklifine "Evet" dedi.

Muradiye Şelalesi'nde karar kıldığını belirten Topal, şunları anlattı:

"Van'dayız ve Van'ın en güzel yerlerinden biri de Muradiye Şelalesi. Konuştuğum organizasyon firması ile ufak tefek düzenleme yaptık. Muradiye Şelalesi, turistik bir yer olduğundan bizim için önem taşıyan mekan. Sallanan asma köprü üzerinde süslemeler yaparak bir renk katmaya çalıştık. Evlenme teklifi öncesinde söyleyecek çok şey planlıyordum ama iş gerçeğe varınca söyleyeceklerimin hepsini unuttum.

Zaten söylediklerimi de Müge hatırlamıyor. Çok güzel bir anı oldu. Müge'yi çok seviyorum."

"'Evet' diyemeyeceğim diye çok korktum"

Okan da sürpriz evlenme teklifi karşısında çok heyecanlandığını söyledi.

"Böyle bir şey beklemiyordum." diyen Okan, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğimizde bana yaptığı evlenme teklifi sırasında zaten sesim kısılmıştı. Sesim kısıldığı için 'Evet' diyemeyeceğim diye çok korktum. Oraya gittiğimde önceden yaşadığımız anıların görüntüleri beni çok heyecanlandırdı. Beklediğim bir şeydi. Ben de 'Evet' dedim. Çok güzel bir anı oldu, mutluyum."

Kaynak: AA