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Buradasınız : » » Sekiz asırdır çivisiz ayakta duruyor

Sekiz asırdır çivisiz ayakta duruyor

Samsun'da hiç çivi kullanılmadan inşa edilen Göğceli Camii, 811 yıldır hizmet veriyor.

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Sekiz asırdır çivisiz ayakta duruyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 1206 yılında çivi kullanılmadan yapılan Göğceli Camisi, 811 yıldır ayakta duruyor.

Hasbahçe Mahallesi, Göğceli Mezarlığı içinde yer alan cami, Anadolu'nun ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Çivi kullanılmadan "kurtboğazı" geçme tekniği ile inşa edilen cami, Türkiye'de ayakta kalan en eski ahşap camilerden biri olarak gösteriliyor.

Sekiz asırdır ayakta duran caminin zemininde deprem takozu kullanıldığı için depremlerde yıkılmadığı belirtiliyor.

Kök boya kullanılan camideki motifler de ilk günkü canlılığını koruyor.

"Yıkılırsa kıble yönüne yıkılacak"

Göğceli Cami imamı Ahmet Özköse, 811 yıllık camide hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Özköse, bir rivayete göre caminin Selçuklu Sultanı Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapıldığını, Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Anadolu'nun kapılarının İslam'a açılmasıyla inşa edilen ilk camilerden biri olduğunu söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir başka rivayet ise İslamlaşma sürecine bu bölgede direnen irili ufaklı beylikler vardı. Beyliklerin bu direnişini kırmak için donanmasıyla Karadeniz'e gelen bir Müslüman komutan tarafından caminin yaptırıldığı ifade ediliyor."

Bilim insanlarının 1990 yılında camiden aldıkları ahşap örnekler üzerinde inceleme yaptıklarını aktararak, "Caminin 8 asırlık bir eser olduğunu ortaya koymuş oldular. Bu cami 8 asırdır ayakta, inşallah bundan sonra da ayakta kalacak. Yıkılması durumunda ise kıble yönüne yıkılacağı söyleniyor." diye konuştu.

Caminin kapasitesinin 300 kişi olduğunu, beş vakit camide hizmet verdiğini anlatan Özkese, tarihi yapınının çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Göğceli Camisi, çivisiz cami
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