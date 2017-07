Şehrin sokaklarını "lilliput"lar tanıtıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mimarlık Fakültesi araştırma görevlisi 31 yaşındaki Hakan Keleş, "Lilliputlar" ismini verdiği illüstrasyon çizimlerini, özellikle şehrin kıyısında kalan ve keşfedilmeyi bekleyen sokaklarından telefonuyla çektiği fotoğraflarının üzerine işleyerek sosyal medyada tanıtıyor.

Keleş, mesleğinin mimarlık olmasının etkisiyle şehrin görülemeyen yerlerinin de değerlendirilerek her mahallenin "çarşı" olabileceğine dikkati çekmek istiyor.

"Lilliputlar" adını verdiği renkli karakteriyle gerçekleştirdiği illüstrasyon çizimleriyle dikkati çeken Keleş, kişisel Instagram sayfasında yayınladığı çizimlerin yurt içinde ve dışında yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Keleş, Brezilya kökenli, Londra'da yaşayan illüstratör Lucas Levitan'dan ilham aldığını dile getirerek, "Lucas bu işi tamamen hobi olarak yapıyordu. Benim amacımsa bu işe girerken farklıydı. Gezmeyi seven biriyim. Şehrimi, ülkemi gezerken gördüğüm eksiklikleri fotoğraflamaya çalıştım. Fotoğrafların üzerine çizdiğim resimlerse aslında kıyılarda kalmış güzelliği insanların gözlerine iliştirebilmek." diye konuştu.

"Güliver'in Gezileri değil Hakan'ın Gezileri"

Jonathan Swift tarafından 1726 yılında yayınlanan Gulliver’in Gezileri kitabından da esinlendiğini dile getiren Keleş, şöyle konuştu:

"Kaptan Gulliver’in, düşsel serüvenleri değil, zamanın toplumsal, siyasal ve dinsel kurumlarına yöneltilmiş çok sert bir eleştiri ve taşlamanın edebiyata en iyi yedirildiği metinlerden olduğunu bilen birisi olarak, siyasetten, dinsel konulardan uzak durmak şartıyla ben de çizdiğim karakterlerime Güliver hikayesindeki Lilliputlar'ın ismini verdim. Güliver'in Gezileri değil, Hakan'ın Gezileri oldu açıkçası. Şehrimizin çok güzel fakat birileri tarafından fark edilmemiş sokaklarını fotoğraflayıp üzerine çizimler yapıyorum. Dar sokakların içindeki büyük muhabbetleri dinlemek, dokunulmamış güzelliklere sadece kalemimle dokunmak hoşuma gidiyor."

"Çizimlerim turist çekiyor"

Keleş, Instagram hesabından paylaştığı çizimlerin sosyal medyadan hızla yayıldığını anlatarak, "Çok farklı illerden arayıp çizim talebinde bulunuyorlar. Ben bu işi ücretli yapmadığımı söyleyince de şaşırıyorlar. Eskişehir'e sırf çizimlerimi görüp merak ettikleri için gelen turistler oldu. Çizimlerim turist çekiyor diyebilirim. Çünkü fotoğrafının çektiğim sokakta yaşayan insanlar bile 'Burası bizim sokak mı?' diyebiliyor. Renkli ve eğlenceli fotoğraflar da sanıyorum turistlerin ilgisini çekiyor." dedi.

Şehirlerdeki her yerin aynı kıymette olduğunu savunan Keleş, "Lilliputlar her yerde. Gördüğümü, hissettiğimi çizmeye devam edeceğim. Güliver'in hikayesinde insanlar büyük Lilliputlar küçüktü. Benim hikayem de tam tersi. Çizdiğim karakterlerle umarım ki bir şehrin her yerinin aynı değerde olduğunu hissettirebilirim." ifadelerini kullandı. AA