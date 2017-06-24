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Buradasınız : » » Şehit ve gazi yakınlarına atlı terapi desteği

Şehit ve gazi yakınlarına atlı terapi desteği

Atlıtur Sağlık, Spor ve Doğal Yaşam Derneği, Ramazan Bayramı'nda şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz atlı terapi desteği verecek.

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Şehit ve gazi yakınlarına atlı terapi desteği

Sarıyer'deki Gümüşdere Plajı'nda geniş bir alanda hizmet veren Atlıtur Sağlık, Spor ve Doğal Yaşam Derneği, bayram süresince şehit ve gazi yakınlarının güzel vakit geçirmelerini sağlamak üzere çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Dernek Başkanı Alp Arslan, yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk kapsamında geliştirdikleri programdan şehit ve gazi yakınlarının ücretsiz olarak yararlanacağını ifade etti.

Arslan, kendi imkanlarıyla geliştirdikleri programa, tüm şehit ve gazi yakınlarını davet ederek, şunları kaydetti:

"Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak az. Biz de bu konuda bir çalışma yaptık. Atlarla iletişim metotlarını kullanıp, onlara güzel bir gün geçirmek için derneğimiz böyle bir program geliştirdi. Atın şifalı gücünü kullanarak, onlara en azından moral vermek, doğal hayatın içerisinde atlarla güzel vakit geçirmelerini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Kendi imkanlarımızla tüm şehit ve gazi yakınlarını bayram boyunca atların şifalı gücünü kullanarak, onlara yardımcı terapi yapmaya gayret göstereceğiz. Eğer talep görürse bunu uzatmak da mümkün. Herkesi davet ediyoruz."

Geliştirdiği program kapsamında birçok etkinliğin yer aldığını aktaran Arslan, şunları aktardı:

"Ata binme, tımar, atların malzemelerinin kullanılması ve otlatılması ile sahilde atlı turlar yapılması konusunda onlara hizmet vermeye hazırız. Atın doğal şifalı gücünü kullanarak onlara moral vermeye çalışacağız. Atın bu doğal terapi edici gücünü Batılılar inceleyerek bir bilim dalı haline getirdi. Gerçekten yardımcı tedavi konusunda bir ekip çalışmasıyla çok ciddi faydalar elde etmişler. Ülkemizde de bazı merkezler bunu uygulamakta. Böyle bir programdan ziyade öncelikle tüm şehit ve gazi yakınlarını atlarla tanıştırıp, gerekli iletişimi sağlatmak ve moral vermeyi amaçlıyoruz. İkinci etapta da terapi konusunda çalışmalarımız olacak."

Alp Arslan, terapi edici binicilikle ilgili kurslarının olduğunu vurgulayarak, "Binicilik kurslarının birçok faydası var. Kendine güven duygusunun öne çıkması, sorumluluk duygusu, odaklanma, hızlı karar verebilme, fiziksel faydalar, eğlence gibi. Yapmak istediğimiz şey de doğada at binmek, atalarımızın yaptığı gibi. Derneğimiz, bu sevgiyi tabana yaymak ve herkes tarafından yapılabilirliğini ortaya çıkarmaya gayret gösteriyor. Bu hassas konuda tüm şehit ve gazi ailelerine hem destek hem de moral vermek bizim sosyal sorumluluk alanındaki ana konularımızdan birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir : Ercan Çakar

Etiketler: Şehit ve gazi yakınlarına atlı terapi
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