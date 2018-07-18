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Şehit ve gazi çocukları İstanbul'u gezdi

Türkiye'nin 81 ilinden şehit ve gazi çocukları, Mehmetçik Vakfı organizasyonuyla Ankara, Eskişehir, Bursa ve Çanakkale'nin ardından İstanbul'u gezdi.

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Şehit ve gazi çocukları İstanbulu gezdi

Mehmetçik Vakfı şehit ve gazi çocukları için gezi programı düzenledi.

Kültürü ve tarihi dokusuyla dünyanın her yerinden ziyaretçi çeken İstanbul'u rehberler eşliğinde gezerek bilgi edinen kafile, Boğaz turuyla keyifli bir gün geçirdi.

2009'dan beri kültür gezileri düzenleniyor

Mehmetçik Vakfı Yardımlar Müdürü emekli Albay Mesut Genç, 2009'dan beri yapılan kültür gezisinin bu yıl 9 Temmuz'da Ankara'dan başladığını söyledi.

"Gezinin İstanbul ayağında Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı ve Sultanahmet Meydanı gezildi. Bugün Florya'daki akvaryumu gezdik. Yarın da Dolmabahçe Sarayı, Harbiye Askeri Müzesi ziyaret edilecek ve Mehteran gösterisi izlenecek. Kültür gezimizi 19 Temmuz'da Ankara'da noktalayacağız." 

"Mehmetçik Vakfı'na teşekkür ederim"

Geziye katılanlardan, vatani görevini yaparken Siirt'te şehit düşen babasının ismini taşıyan 23 yaşındaki Mustafa Ay, Adnan Menderes Üniversitesi'nden mezun olduğunu belirterek, "Kütür gezisine ikinci defa katıldım. Hüzünlensek de burada aynı kaderi paylaştığımız insanlarla çok güzel günler geçiriyoruz. Başka şehirlerden arkadaşlarımız oluyor. Mehmetçik Vakfı'na teşekkür ederim" dedi.

"Çok güçlü bir gönül bağı kuruyoruz"

Babası İsmail Zeki Yaşar'ı henüz iki yaşındayken kaybeden yüksek lisans öğrencisi 25 yaşındaki Semeyra Yaşar da, şunları söyledi:

"Birbirini tanımayan ve aynı kaderi paylaşan insanlar bir araya geliyoruz, çok güçlü bir gönül bağı kuruyoruz. Mehmetçik Vakfını yaşatan değerli bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Mehmetçik Vakfı bizimle her zaman ilgileniyor, desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz."

Kafile, yarın Dolmabahçe Sarayı, Harbiye Askeri Müzesi ziyaretleriyle İstanbul turunu tamamlayacak.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit gazi çocukları, mehmetçik vakfı, İstanbul, gezi
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