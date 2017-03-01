Şehit Polis Fethi Sekin anısına koştular

İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu yapıldı.

Tüm şehitler adına, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak'ta gerçekleşen terör saldırısında şehit olan trafik polisi Fethi Sekin anısına düzenlenen koşuya, yurdun dört bir yanından çeşitli yaş gruplarında yaklaşık 650 kişi katıldı.

Koşuda, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile İzmir Adliyesi arasında hazırlanan 5,5 kilometrelik parkurda gidiş ve geliş olarak toplam 11 kilometre mesafe kat eden katılımcılardan bazılarının, üzerinde Fethi Sekin'in fotoğrafı bulunan tişörtlerle yarıştığı görüldü.

Yarış sonunda erkeklerde Levent Ateş birinci, Abdurrahman Gediklioğlu ikinci, Kenan Yalçın ise üçüncü oldu. Kadınlara ise koşuya Antalya'dan katılan 19 yaşındaki Sümeyye Erol bitiş çizgisini ilk geçen katılımcı oldu. Sümeyye Erol'u, Halime Karakoyun ve Yeliz Kurt takip etti.

Sekin'in ruhuyla koştular

Koşuya katılan ve Sekin'in akrabası olduğunu belirten Veysel Çetiner, "Elazığlıyım ve aynı zamanda Fethi Sekin'in akrabasıyım. Bunun için Eskişehir'den bu koşuya katılmak için geldim. Çok heyecanlıydım, Fethi'nin ruhuyla koştum." dedi.

İbrahim Efilti de bugüne kadar çeşitli yarışmalarda koştuğunu ancak bugünkü koşunun kendisi için içlerinde en anlamlısı olduğunu dile getirerek, "Bu anlamlı koşuya sadece Türk milletinin bayrağını ve vatanımızı korumak için şehit olan kahramanlarımız, başta Fethi Sekin ve Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizi düşünerek katıldım. Her adımımda huzur duydum ve bitiş noktasına geldim." diye konuştu.

Veteran atlet 64 yaşındaki Mustafa Sevim ise bugüne kadar yurt içi ve dışında pek çok maratonda yarıştığını ancak Fethi Sekin anısına yapılan koşunun anlamının hepsinden daha duygusal olduğunu belirtti.

Yarışı tamamlayan veteranlardan 65 yaşındaki Aysel Yıldız da vatanı ve milleti için canını veren şehitler için koştuğunu, bu anlamı yarışta yer aldığını için mutlu olduğunu söyledi.

Organizasyon koordinatörü Nağme Burguç ise 650 katılımcının koşuya kayıt yaptırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kısa sürede yoğun talep vardı. Çok kayıt yaptırmak isteyen oldu, seneye daha kalabalık olacak inşallah. Güzel geçti, bir sıkıntı olmadı. Sadece profesyonel sporculara değil, her kesimden insan koşuda yer aldı. 60-70 yaşındaki kişilerde de yarıştı. Anlamlı bir koşuydu, yollar Türk bayraklarıyla süslendi, büyük bir hissiyatla koştuk, adliye önünden geçerken çok duygulandık."

Burguç, koşuyu her yıl 5 Ocak'ta düzenleyerek, gelenekselleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.