Şehit Necmettin öğretmenin okulunda buruk karne sevinci

Geçen yıl son karnelerini Necmettin Yılmaz'dan alan öğrenciler, şehit edilen öğretmenin ardından bu yıl buruk bir karne sevinci yaşadı. Tören öncesi şehit öğretmen anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra öğrenciler, öğretmenleri Ali Canpolat'ın elinden karnelerini aldı. Necmettin öğretmensiz ilk yarıyıl tatiline çıkan öğrencilerin hüzünlü oldukları görüldü. Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra şehit öğretmenin masadaki fotoğrafını öptü.

"Bugün okulumuzda buruk bir karne dağıtımı var"

Öğretmen Canpolat da gazetecilere açıklamasında hüzünlü olduklarını söyledi.

Şehit Yılmaz'ın emanetlerini her zaman sahip çıkacaklarını belirten Canpolat, "Kendisini talihsiz bir şekilde kaybettik, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Bugün okulumuzda buruk bir karne dağıtımı var. Başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Necmettin öğretmenimizin öğrencileri bize emanet." dedi.

Geçen yıl Necmettin öğretmenin elinde karnesini aldığını anlatan 4'üncü sınıf öğrencisi Aliye Sunkur da "Keşke bunları yaşamasaydık, şu anki öğretmenlerimizi de seviyoruz ama Necmettin öğretmenimizi çok seviyorduk, mekanı cennet olsun. Bize son karneyi verdiğinde, 'evde hikaye okuyun' demişti. Birlikte pasta kestik, sonra 'ben gidiyorum' dedi. Şehit olduğunu duyunca çok üzüldük." ifadelerini kullandı.

"Keşke öğretmenimiz şehit olmasaydı, o çok iyi biriydi"

Şehit öğretmeni çok sevdiklerini söyleyen Adul Çeçan ise Necmettin öğretmen karnelerimizi verdikten sonra "İyi tatiller, derslerinize çok çalışın dedi. Bizi öptü ve omuzlarına aldı. Keşke öğretmenimiz şehit olmasaydı, o çok iyi biriydi." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü PKK mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak kaçırılmış, daha sonra da şehit edilmişti.

Kaynak: AA