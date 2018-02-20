Şehit kızlarından duygulandıran mektup: Türk askeri güçlüdür, babamızdan biliyoruz

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Kaman Yenihayat Ortaokulu'nun hazırladığı proje kapsamında mektup yazan öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki etkinlikte bir araya geldi.

Babaları 2009'da Van'ın Başkale ilçesinde, terörle mücadele için yürütülen operasyonda mayın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Deniz Kaya'nın kızları Yasemin ve Aleyna Kaya da asker ve polisler için mektup yazdı.

Şehidin kızları, kaleme aldıkları mektubu, İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda okudu.

"Vatanı korumak için canını hiçe saymış bir şehidin çocuklarıyız"

Kaya kardeşlerin mektubunda şu satırlar yer aldı:

"Vatanı her daim koruyacağınızı biliyoruz. Çünkü vatanı korumak için canını hiçe saymış bir şehidin çocuklarıyız. Bizim ve tüm milletimizin duaları sizinle. Vatan ve millet sevgisini en acı şekilde yaşamış şehit kızları olarak hepinizle gurur duyuyoruz. Türk askerleri güçlü, cesaretli ve inançlıdır. Çünkü bunu babamızdan biliyoruz. Allah sizleri, ailenize ve çocuklarınıza kavuştursun. Biz de ileride asker ve polis olmak istiyoruz."

Hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, mektupla birlikte çizdikleri resimleri, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i PTT şubesinden Hakkari'deki askeri birliklere ve emniyet birimlerine postaladı.

Kaynak: AA