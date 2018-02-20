  • 20 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.777
    EURO 4.66
  • BIST 116146.4
    ALTIN 162.356
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şehit kızlarından duygulandıran mektup: Türk askeri güçlüdür, babamızdan biliyoruz

Şehit kızlarından duygulandıran mektup: Türk askeri güçlüdür, babamızdan biliyoruz

Kırşehir'de, babaları 2009'da şehit olan kardeşler Aleyna ve Yasemin Kaya, arkadaşlarıyla Hakkari'de görev yapan asker ve polislere mektup yazarak manevi destek verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şehit kızlarından duygulandıran mektup: Türk askeri güçlüdür, babamızdan biliyoruz

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Kaman Yenihayat Ortaokulu'nun hazırladığı proje kapsamında mektup yazan öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki etkinlikte bir araya geldi.

Babaları 2009'da Van'ın Başkale ilçesinde, terörle mücadele için yürütülen operasyonda mayın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Deniz Kaya'nın kızları Yasemin ve Aleyna Kaya da asker ve polisler için mektup yazdı.

Şehidin kızları, kaleme aldıkları mektubu, İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda okudu.

"Vatanı korumak için canını hiçe saymış bir şehidin çocuklarıyız"

Kaya kardeşlerin mektubunda şu satırlar yer aldı:

"Vatanı her daim koruyacağınızı biliyoruz. Çünkü vatanı korumak için canını hiçe saymış bir şehidin çocuklarıyız. Bizim ve tüm milletimizin duaları sizinle. Vatan ve millet sevgisini en acı şekilde yaşamış şehit kızları olarak hepinizle gurur duyuyoruz. Türk askerleri güçlü, cesaretli ve inançlıdır. Çünkü bunu babamızdan biliyoruz. Allah sizleri, ailenize ve çocuklarınıza kavuştursun. Biz de ileride asker ve polis olmak istiyoruz."

Hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, mektupla birlikte çizdikleri resimleri, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i PTT şubesinden Hakkari'deki askeri birliklere ve emniyet birimlerine postaladı.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, Kırşehir, Hakkari, asker
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER