Şehit imamın cebindeki 8 lira ve takkesi hatıra kaldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, darbeci askerler tarafından, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen imam Mustafa Yaman'ın, Bartın'ın Kumluca beldesi Çubuklu köyünde yaşayan 52 yaşındaki annesi Kezban Yaman, oğlunun acısını, ondan geriye kalan hatıralarla dindirmeye çalışıyor.

Şehit annesi, oğlu Mustafa'nın şehit olduğu gece cebinden çıkan eşyalarını, yaşamaya devam ettiği sürece saklamaya devam edeceğini söyledi.

"Cebinden 8 lira çıkınca canım çok yandı"

Bartın’dan Ankara'ya, oğullarının hala hayatta olduğu ümidiyle gittiklerini anlatan anne Yaman, "Çocuğumun şehit olduğunu anlayınca etrafımdakiler beni sakinleştirmeye çalıştı. Sakinleştirici hap vermeye çalıştılar, ben yutmadım. 'Çocuğumun acısını yaşamak istiyorum' dedim. Allah vatanımıza birlik, düzenlik, dimdik ayakta durmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

Şehit oğullarından geriye sadece birkaç parça eşyası kaldığını belirten Kezban Yaman, şunları söyledi:

"Oğlumun cebinden 8 lirası çıktı, bir de namaz takkesi. Cebinden 8 lirası çıkınca canım çok yandı. 'O kadar parası mı kalmış cebinde' diye düşündüm. 5 lirasını ben aldım, 3 lirasını da eşi 'çocuklara veririm' diye aldı. Çocuğumun elini sürdüğü, gözüyle baktığı son emanetleri var bende. Ömrüm vefa ettiği sürece onun emanetlerini taşıyacağım."

"Onun acısını unutamıyorum"

Baba Mehmet Yaman da Ankara'ya yaklaşırken oğlunun şehadet haberini aldığını belirterek, "Acımız büyük, onun acısını unutamıyorum. Bir daha böyle bir şey yaşamamak için gençlerimiz, devletimiz, milletimiz Türkiye'ye sahip çıksın." dedi. AA