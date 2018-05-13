Şehit Eren’in kabrine gelenleri evladını sever gibi seviyor

Türkiye, PKK’lı teröristlerin 15 yaşında şehit ettiği Eren Bülbül için ağladı. Geride kalan annesi ve kardeşlerinin yüreğine kor düştü.

Kendisinden 1 yıl önce ölen babasının yanına gömülen şehit Eren’in kabrine, Türkiye’nin her yerinden yaşıtları ziyarete geliyor.

Anne Ayşe Bülbül’ün yüreği, ziyarete gelen çocuklarla biraz olsun teselli buluyor. Eren’in yaşıtlarını kendi evladı gibi, şehit evladını sever gibi seviyor.

Vurulduğunda babasının kıyafeti sırtındaydı

Bülbül, “Allah devletimizden, milletimizden, Eren’in arkadaşlarından razı olsun. Onlarla zaman geçiriyorum” dedi.

Eren Bülbül’ün ölmeden önceki isteğini anlatan anne Bülbül, “Eren’in babası öldüğü zaman bana anne dedi; babamın elbiselerini kimseye verme. Eren vurulduğu zaman babasının penyesiydi sırtındaki” ifadelerini kullandı.

Anne Bülbül’ün acısı Anneler Günü geldiğinde daha da artıyor. Bülbül, “Eren’in harçlığı yoktu ki bir şey alsın da gelsin bana. ‘Bugün Anneler Günü’ der sarılır öperdi beni” diye konuştu.

Ayşe bülbül, oğlu Eren'i kaybettiği günden bu yana devleti ve milleti hep yanında hissettiğini söyledi.

Kaynak :TRT Haber