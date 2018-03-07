Şehit ailelerinden Afrinli annelere 4 dilde mektup

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Kadınlar Bir Araya Geliyor" etkinliğinde, Afrinli annelere, "Tek Mektup" başlığıyla Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe yazılan mektup gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında, şehit aileleri, Kent Konseyi Kadın Meclisi, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında ilk olarak İzmit Bağçeşme Şehitliği ziyaret edildi. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Afrinli annelere mektup

Milli İrade Meydanı’nda, şehit anneleri ve aileleri ile gazi yakınları ile kadın sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 5 bin kadının katıldığı programda, İzmit Müftüsü Musa Bilgiç tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ve diğer şehitler ile Türk ordusunun zaferi için dua edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, kadını cahiliye toplumundan alıp, büyük bir "anne medeniyeti" kuran Hz. Muhammed'in tüm Müslümanlar için büyük bir öğretmen ve rehber olduğunu söyledi.

Kocaeli'nde kadınlar için çok güzel çalışmalar yaptıklarını ve projeler ürettiklerini anlatan Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Anneler sağlıklı olursa, aile sağlıklı olur. Anne mutlu olursa aile mutlu olur. Anne bilinçli olursa aile ve toplum bilinçli olur. Onun için kadınlarımızı, annelerimizi önemsiyoruz. Kadınlara değer vermeyen toplumların gelişmesi, mutlu ve huzurlu olması mümkün değildir. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin önünü açan kararlar alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma ekibimizle, kadınımızın toplumda hak etiği yeri alması ve mutlu olması için her türlü çabayı gösteriyoruz."

Karaosmanoğlu, başta Afrin şehitleri olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi.

"Zafer elbette inananlarındır"

Afrinli annelere gönderilen mektupta, şu ifadeler yer alıyor:

Sevgili Afrinli kardeşim,

Biliyoruz, çok zor günler geçiriyorsun…

Ülkende önce zalim Esed ve ardından iç savaş neticesi ortaya çıkan terör örgütlerinin baskısı altındasın.

Teröristlere ve paralı profesyonel katillere karşı kolun kanadın kırık, biliyoruz.

Malın, canın, evlatların, eşin, namusun tehdit altında.

Güçlünün her istediğini yapabileceğini zannettiği, bu acımasız dünyada bir kurtarıcı yok mu, diye bekliyorsun!

Korkma!

Özgürlüğe ve refaha ereceğin günler yakın…

Mehmetçik, seni bu zalimlerin elinden kurtarmaya geliyor…

Nasıl Çanakkale’de dedelerimiz, ninelerimiz emperyalistlere karşı omuz omuza şehadet şerbetini içtiyse; tam 100 yıl sonra bugün de yine omuz omuza Afrin’de dur diyoruz.

Çektiğin sıkıntıları, acıları, korkuları… Burada yüreğimizin en derin noktasında hissediyoruz.

Bizleri bölen sınırlar, aradan yüz yıl geçse de kalplerimizi bölemedi.

Nasıl ecdadımız, Çanakkale’de, Mohaç’ta destanlar yazdıysa; inşallah evlatlarımızın da Afrin’de yazdıkları destanları, torunlarımıza anlatacağız…

Zafer elbette inananlarındır.

Bu uğurda şehit verdiğimiz, o en yüce makama ulaşan kahramanlarımız, ümmetin yüz akıdır!

Sevgili kardeşim,

Buradan sana yardıma gönderdiğim Mehmetçik’e iyi bak. Onu önce Allah’a, sonra sana emanet ediyorum. Sevgi ve muhabbetle.

Kaynak: AA