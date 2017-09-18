Şehidin adı verilen okulda ilk ders zilini oğlu çaldı

Batman'daki terör saldırısında şehit olan komiser yardımcısı Burhan Gatfar'ın adı verilen Elazığ'daki ortaokulda ilk ders zilini oğlu Ömer Baki Gatfar çaldı.

Elazığ'da 125 bin öğrencinin 433 okulda 8 bin 700 öğretmen ile ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı.

Batman'da terör örgütü PKK mensuplarınca 1 Eylül 2015'te sivil polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Gatfar'ın adının yaşatıldığı ortaokulda da öğrenciler ilk ders zili heyecanını yaşadı.

Okulun bahçesinde düzenlenen törene Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk, şehidin eşi Semra Gatfar, çocukları Ömer Baki ve Batuhan Gatfar, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Konuşmaların ardından Göktürk şehidin 10 yaşındaki oğlu Ömer Baki Gatfar ile ilk ders zilini çaldı.

Törenin ardından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Elazığ Öğretmenevi önünde çelenk sunumu yapıldı.

Batman'da 1 Eylül 2015'te hemzemin geçitte uygulama için bekleyen polis aracına PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu yaralanan Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli Burhan Gaftar ağır yaralanmış, tedavi altına alındığı özel hastanede müdahaleye rağmen şehit düşmüştü. 2 çocuk babası Gatfar'ın adı memleketi Elazığ'da ortaokula verilmişti.