Şehabettin Akkın 68 yıl sonra gazi madalyasına kavuştu

Şehabettin Akkın 90 yaşında.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Yalıkavak Mahallesi'nde yaşıyor.

Kore Savaşı'na gönüllü katıldı ve topçu taburunda tercüman asteğmen olarak görev aldı.

68 yıl sonra, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin girişimleriyle başvurduğu Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park'tan gazilik madalyası almaya hak kazandı.

Şimdi, madalyasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Akkın, gazilik madalyası almanın kendisini onurlandırdığını anlattı.

"Devletim, milletim beni hiç unutmadı, her zaman hatırladı. Gazisine her zaman sahip çıktı."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü ise, ilçede 5 Kore gazisinin yaşadığını söyledi.

"Bodrum'daki gazilerimizden dördünün madalyası vardı ancak Şehabettin Akkın gazimizin madalyası yokmuş. Madalyanın alındığını bilmiyormuş veya müracaat etmeyi unutmuş. Genel merkezimize yaptığımız müracaatla madalyayı aldık. Bodrum'daki Kore gazilerimizin tamamı madalyalarına kavuşmuş oldu."

Kaynak: AA